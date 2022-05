Corpo de Bombeiros de Apucarana troca de comando nesta manhã

Da Redação

O major Leandro Zotelli de Mattos assumiu nesta sexta-feira (06/05) o comando do 11o Grupamento do Corpo de Bombeiros de Apucarana, em substituição ao tenente-coronel Fábio Roberto Azevedo Thereza que segue para Maringá, onde comandará o 5o Grupamento de Bombeiros.

A cerimônia aconteceu no quartel central da unidade, localizado na Rua Ponta Grossa, e foi presidida pelo coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná. Também esteve presente o coronel Altemistoncley Diogo Rodrigues, comandante do 2o Comando Regional de Bombeiro Militar.

Representando o governador, participou do ato o ex-secretário estadual de Saúde, Beto Preto, e atual assessor especial da governadoria, além do prefeito de Apucarana, Junior da Femac, do presidente do Legislativo, Franciley Preto Godoi (Poim) e o deputado estadual Arilson Chiorato, além de diversas autoridades militares, eclesiásticas e do Judiciário.

O comandante do Corpo de Bombeiros destacou o comprometimento do prefeito de Apucarana com a missão da instituição. “Ouvi dos oficiais e da tropa muitos elogios ao comprometimento do prefeito com o Corpo de Bombeiros. Temos uma missão importante que é salvar vidas e nós precisamos muito das parcerias municipais. Sei que o prefeito de Apucarana tem sido um braço amigo e agradecemos todo o empenho e o comprometimento com a corporação”, ressaltou o coronel Vasco.

O ex-prefeito Beto Preto lembrou o esforço feito para aprovar a lei que culminou, no final de 2018, com a instalação do 11o Grupamento de Apucarana. “Isso mostrou a maturidade e a pacificação política de Apucarana. Agora, estamos trabalhando para a ampliação do efetivo, aguardando pela nova escola de bombeiros militares”, salienta Beto Preto, destacando ainda o engajamento da corporação no combate à pandemia.

O prefeito Junior da Femac enalteceu o trabalho desenvolvido pelo tenente-coronel Azevedo, que esteve à frente do 11o Grupamento desde julho de 2020. “Foram quase dois anos que coincidiram com o período da pandemia. A missão não foi fácil, pois o coronavírus não veio com um manual de instruções e foi um grande desafio que o tenente-coronel Azevedo enfrentou com galhardia, mantendo o Corpo de Bombeiros em Apucarana sempre atuante”, sublinha Junior da Femac.

Ao dar as boas-vindas ao novo comandante, Junior da Femac citou os laços que o tenente-coronel Zotelli tem com a cidade. “O Zotelli é casado com a Daiane Cristina, que é neta do saudoso Ayres Joaquim, que empreendeu em Apucarana sendo por anos proprietário da tradicional Livraria Globo”, recorda Junior da Femac.

O tenente-coronel Azevedo também destacou as dificuldades enfrentadas no comando do 11o Grupamento. “A pandemia trouxe medo e incerteza. Enquanto muitos trabalhadores se recolhiam para o home office, os bombeiros, militares e profissionais de saúde se colocaram à frente da batalha. Mesmo temendo pela sua vida e de seus familiares, superaram exemplarmente esse momento”, pontua Azevedo.

O tenente-coronel Zotelli tem 47 anos, é casado e tem três filhos. O novo comandante do 11o Grupamento atua há 28 anos no Corpo de Bombeiros e já comandou as unidades de Castro e também de Irati, além dos postos de São José dos Pinhais, do Boqueirão e do Portão na região de Curitiba. A última função exercida foi chefe do setor de prevenção do Estado Maior do Corpo de Bombeiros, em Curitiba.

