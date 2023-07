Corpo de Bombeiros de Apucarana recebe novos desencarceradores

O prefeito Júnior da Femac participou nesta segunda-feira (3), na sede do 11º Grupamento de Bombeiros do Paraná, em Apucarana, da entrega de novos desencarceradores. Diferente dos equipamentos hoje utilizados, que para funcionar dependem de energia cabeada, o conjunto de três ferramentas adquirido – em um investimento na ordem de R$140 mil com recursos municipais – são movidas a bateria, garantindo maior autonomia aos bombeiros nas operações de salvamento que envolvem a retirada de vítimas presas em ferragens ou quaisquer outros ambientes que, devido a sua estrutura metálica, necessite ser cortado ou expandido.

Da marca Holmatro, o kit é composto por uma ferramenta de corte, uma ferramenta alargadora e um cilindro expansor telescópico. “O 11º Grupamento de Bombeiros agradece à prefeitura de Apucarana pelo apoio e pela visão da necessidade de constante aprimoramento e atualização dos recursos e instalações do nosso quartel, visando sempre ao melhor atendimento à população e às vítimas que clamam por socorro num momento de dor”, disse Major Élcio José de Meira, que no ato representou o comandante Tenente-coronel Leandro Zotelli de Matos, que cumpria outra agenda institucional.

Segundo explica o capitão Antônio Mendes de Vieira Júnior, que ao lado da tenente Ana Paula Zanlorenzi, também participou da solenidade que apresentou as novas ferramentas ao grupamento, o investimento vai garantir ainda mais agilidade ao trabalho. “Temos tido muitas ocorrências em que o desencarcerador é utilizado. No caso de salvamentos em barrancos, por exemplo, tínhamos que descer a ferramenta (desencarcerador) e puxar cabos desde a viatura para fornecer energia para o funcionamento. Com estes novos, que são de última geração e de ótima qualidade, vamos poder iniciar as ações de salvamento mais rapidamente, pois são movidos a bateria”, ilustrou o capitão, salientando que não só Apucarana, mas todos os municípios da área de abrangência do 11º Grupamento serão beneficiados.

O prefeito Júnior da Femac destaca que prefeitura sempre será parceira do 11º Grupamento de Bombeiros de Apucarana. “Mais um investimento municipal em prol da qualidade dos serviços prestados pelos bombeiros que, no dia a dia, atuam na salvaguarda de nossas vidas. Mais uma parceria em prol da nossa população”, assinalou o prefeito.

Dos oficiais presentes, Júnior da Femac ouviu outras vantagens dos novos desencarceradores. Além e maior maneabilidade, por serem movidos à bateria, os equipamentos emitem menos ruído sonoro, fator que, numa situação de desespero, acaba gerando mais estresse à pessoa que precisa do socorro.

