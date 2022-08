Corpo de Bombeiros de Apucarana atende incêndio em vegetação

Da Redação

Uma extensa área de vegetação pegou fogo, na região do Jardim Figueira em Apucarana na noite desta segunda-feira (29). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 21 horas para combater o incêndio em vegetação na rua João XXIII. Não houve registro de feridos. Veja o vídeo no fim do texto.

Uma densa nuvem de fumaça avançou pela cidade por conta da queimada. Sobre as causas, o Corpo de Bombeiros informou que a falta de chuvas aumenta o perigo, porém, muitos incêndios são provocados pelo homem, em pontos específicos de interesse.

Crime ambiental

Provocar incêndio em mata ou floresta é crime ambiental definido no artigo 41 da Lei de Crimes Ambientais, com previsão de pena de reclusão de dois a quatro anos, assim como causar incêndio expondo a vida, integridade física ou patrimônio de outro a perigo sujeita o infrator à reclusão de três a seis anos (artigo 250 do Código Penal).

