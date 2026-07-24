Corpo de Bombeiros combate incêndio em cooperativa de Apucarana
Fogo teria começado na secadora de grãos da unidade localizada na saída para Curitiba
Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 17:05:55 Editado em 24.07.2026, 17:05:45
Coporação foi acionada na tarde desta sexta-feira (24) - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline
O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na tarde desta sexta-feira (24) para combater um incêndio na unidade da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, localizada na saída para Curitiba.
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Segundo apuração do TNOnline, o fogo teria começado na secadora de grãos. A corporação enviou para o local um caminhão multifuncional ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate) para apagar as chamas.
Além dos bombeiros, o trabalho de combate ao fogo é realizado por brigadistas. Não há ainda informações sobre a dimensão do incêndio e não há registro de feridos.