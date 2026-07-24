Corpo de Bombeiros combate incêndio em cooperativa de Apucarana

Fogo teria começado na secadora de grãos da unidade localizada na saída para Curitiba

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na tarde desta sexta-feira (24) para combater um incêndio na unidade da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, localizada na saída para Curitiba.

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Segundo apuração do TNOnline, o fogo teria começado na secadora de grãos. A corporação enviou para o local um caminhão multifuncional ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate) para apagar as chamas.

Além dos bombeiros, o trabalho de combate ao fogo é realizado por brigadistas. Não há ainda informações sobre a dimensão do incêndio e não há registro de feridos.