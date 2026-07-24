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SAÍDA PARA CURITIBA

Corpo de Bombeiros combate incêndio em cooperativa de Apucarana

Fogo teria começado na secadora de grãos da unidade localizada na saída para Curitiba

Escrito por Da Redação
Publicado em 24.07.2026, 17:05:55 Editado em 24.07.2026, 17:05:45
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Corpo de Bombeiros combate incêndio em cooperativa de Apucarana
Autor Coporação foi acionada na tarde desta sexta-feira (24) - Foto: Gabriela Jacuboski / TNOnline

O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado na tarde desta sexta-feira (24) para combater um incêndio na unidade da Cocamar Cooperativa Agroindustrial, localizada na saída para Curitiba.

-LEIA MAIS: Motorista de Fiat Strada fica ferido ao bater em Ford Bronco estacionado em Apucarana

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Segundo apuração do TNOnline, o fogo teria começado na secadora de grãos. A corporação enviou para o local um caminhão multifuncional ABTR (Auto Bomba Tanque Resgate) para apagar as chamas.

Além dos bombeiros, o trabalho de combate ao fogo é realizado por brigadistas. Não há ainda informações sobre a dimensão do incêndio e não há registro de feridos.

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Apucarana Bombeiros Cocamar incendio
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