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Corpo carbonizado é encontrado em área de mata de Apucarana (PR)

Vítima ainda não foi identificada; equipes das polícias Civil, Militar e Científica, além do IML, atuam no local e o caso segue em investigação.

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.06.2026, 12:35:27 Editado em 30.06.2026, 13:17:19
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Corpo carbonizado é encontrado em área de mata de Apucarana (PR)
Autor Corpo foi localizado por volta do meio-dia - Foto: Divulgação PC-PR

O corpo de um homem, que possuía uma das pernas amputadas, foi encontrado parcialmente carbonizado, com as mãos amarradas e sinais de agressão, no final da manhã desta terça-feira (30), em uma área de mata localizada na região do Jardim Belvedere, em Apucarana, no norte do Paraná. A Polícia Civil do Paraná (PC-PR) apura o caso como homicídio e ocultação de cadáver. A identidade da vítima ainda não foi revelada pelas autoridades.

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Corpo carbonizado é encontrado em área de mata de Apucarana (PR)
AutorCorpo foi localizado em área de mata - Foto: Colaboração TNOnline

De acordo com o delegado da PC-PR em Apucarana, André Garcia, que acompanhou os trabalhos periciais no local, o corpo foi localizado por um morador da região que passava pelo trajeto. O achado do cadáver, segundo as investigações preliminares, ocorreu após a vítima ter sido desovada e queimada na área durante a madrugada.

"Trata-se de um masculino. Evidentemente não é possível definir a idade, tampouco a identidade, por enquanto. Mas é um homem, com visíveis sinais de agressões físicas. Um membro inferior esquerdo completamente amputado, ou seja, ele teve uma perna arrancada. Sinais de lesões por todo o corpo, e parece que estava com as mãos amarradas e o cadáver foi parcialmente carbonizado", detalhou o delegado André Garcia sobre a cena do crime.

A polícia acredita que a vítima tenha sido morta em outro local e apenas desovada na região de mata, que é considerada erma. "Existe uma chance bastante considerável, é bastante factível de que ele tenha sido morto noutro local e o cadáver trazido aqui para essa região de mata, e carbonizado. [...] Como ele [morador que encontrou o corpo] passa todos os dias, ele teria percebido. E na manhã de hoje foi quando ele viu esse cadáver aqui", explicou Garcia.

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Ainda de acordo com o delegado, vizinhos próximos à área de mata relataram não ter presenciado movimentações atípicas. "Alguns deles chegaram a ouvir barulhos, ruídos, mas nada que chamasse a atenção. É claro que as pessoas, os autores, ou os coautores deste crime escolheram esse local justamente por se tratar de uma região com pouca movimentação, um local ermo, e tanto é que eles tiveram tempo para desovarem esse cadáver aqui e, na sequência, colocaram fogo, carbonizaram parcialmente o cadáver", pontuou a autoridade policial.

Equipes da Polícia Militar, da Polícia Científica e do Instituto Médico-Legal (IML) compareceram ao local para a realização de perícia técnica estruturada e a remoção da vítima. As autoridades aguardam os resultados do laudo de necropsia, que deverá apontar as causas da morte e se houve uso de arma de fogo ou arma branca no crime.

"O primeiro passo é identificar a vítima. Segundo é saber, termos a plena convicção, do que causou a morte, porque em que pese termos todos esses indicativos de perna amputada e tal, mas nós não sabemos se ele foi atingido por disparos de arma de fogo, se ele foi vítima de facadas, enfim, aguardamos o laudo de necropsia e vamos iniciar as investigações, vamos trabalhar", concluiu o delegado André Garcia.

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