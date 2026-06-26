Corintianos inauguram sede da torcida Fiel Apucarana neste sábado (27)

Organizada reúne dezenas de corintianos apucaranenses e agora vai contar com sede própria localizada na Vila Feliz

Os torcedores do Corinthians em Apucarana (PR) inauguram neste sábado (27) a sede da Fiel Apucarana. O evento será realizado a partir das 14 horas, na Rua Edwaldo Canezin Tosch, nº 403, na Vila Feliz, e reunirá corintianos da cidade e de outras regiões do Paraná para celebrar a abertura do espaço.

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Além dos integrantes da Fiel Apucarana, a inauguração contará com a presença de representantes da Fiel Cornélio Procópio, dos Gaviões da Fiel Londrina e da subsede Estopim, de Curitiba.



O secretário e tesoureiro da torcida, José Lachoski, explica que a Fiel Apucarana é um coletivo Local, que mantém amizade e conta com o apoio de diversas torcidas organizadas.

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"Nós da Fiel Apucarana somos uma torcida local e existem várias Fiel espalhadas pelo mundo afora. Muitos de nós também somos associados à grandiosa torcida Gaviões da Fiel", destacou.

Segundo ele, a torcida nasceu da iniciativa de um grupo de amigos apaixonados pelo Corinthians e foi oficialmente fundada em novembro de 2025. Atualmente, reúne cerca de 40 sócios.

"A Fiel Apucarana nasceu de um grupo de colegas. Temos nossas lideranças Ricardo Mozardo, Herrero Jr. Matheus Pimenta, Bruno Lima, e eu, José Lachoski. Hoje temos quase 40 sócios. Todos colaboram com um valor simbólico de R$ 35 para as despesas da sede. Nós da diretoria não ganhamos um centavo para realizar esse trabalho. Fazemos porque amamos o Corinthians", destacou.

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Lachoski reforça que a sede foi criada para receber torcedores de todas as idades.

"Todos os corintianos, homens, mulheres, crianças e idosos são bem-vindos."

O espaço contará com telão para transmissão de todas as partidas do Corinthians, cadeiras para os torcedores, banheiros, conveniência e venda de produtos da torcida.

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"Temos um telão interno onde serão transmitidos todos os jogos do Corinthians, um local com cadeiras, banheiros, uma conveniência e artigos da Fiel Apucarana para venda. Também organizamos caravanas para o Parque São Jorge e para a Neo Química Arena, além de contarmos com o apoio de várias torcidas organizadas", explicou.

Além de acompanhar os jogos, a torcida pretende ampliar as ações sociais desenvolvidas no município. No fim do ano passado, integrantes da Fiel Apucarana realizaram uma atividade com as crianças de um abrigo e a expectativa é promover novas campanhas ao longo de 2026.

"No final do ano passado realizamos uma ação social com as crianças de um abrigo. Neste ano, como estamos mais fortalecidos, vamos realizar várias outras ações, como campanhas no Dia das Crianças, Páscoa, Natal, arrecadação de alimentos e de agasalhos no inverno. A torcida do Corinthians e a Fiel também fazem esse trabalho. Muita gente pensa que é só bagunça e briga, mas não é", afirmou.

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A inauguração da sede acontece neste sábado (27), a partir das 14 horas, na Rua Edwaldo Canezin Tosch, nº 403, Vila Feliz, em Apucarana. A organização informa que não será permitida a entrada com roupas na cor verde nem com cooler e bebidas. Mais informações sobre o evento e as atividades da torcida podem ser acompanhadas pelo Instagram @fielapucaranatorcida.