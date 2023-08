Coral formado em Faxinal durante a pandemia grava primeiro CD

Um trabalho musical realizado inicialmente para melhorar o ânimo dos frequentadores da Paróquia Maria Mãe da Unidade, de Faxinal (PR), após a perda de dois párocos para a covid-19 em 2021, virou "coisa séria" e será agora transformado em um CD com quatro músicas inéditas. A gravação vai ocorrer neste sábado (19) em Apucarana.

A professora de música, Cristiane Gonçalves da Matta, conta que foi convidada pelo padre Valdecir Ferreira, responsável pela paróquia, para desenvolver um projeto musical na igreja. Ela e o marido Marcos da Matta aceitaram a missão, juntamente com os dois filhos. Eles cantam na Catedral Nossa Senhora de Lourdes e, por muitos anos, dirigiram a pastoral de música da Diocese de Apucarana. O casal, inclusive, cantou para o Papa Francisco na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de 2013, no Rio de Janeiro.

Cristiane afirma que os paroquianos estavam muito abalados após a perda de seus dois párocos para a pandemia da covid-19: os padres Adriano e Francisco, que morreram no mesmo dia. A professora de música revela que, ela, o esposo e os dois filhos, começaram o projeto ainda em 2021. “O trabalho foi realizado com os paroquianos, um pessoal muito simples, do sítio, sem nenhuma formação musical. Começamos com aulas de instrumentos e um coral”, revela.

Ela explica que a primeira ideia era formar um coral de igreja mais básico, mas assinala que o projeto acabou evoluindo para a formação de um coral a quatro vozes. “As pessoas falavam: não vai dar certo, o pessoal é muito simples e não tem formação nenhuma”, lembra.

Apesar das dificuldades, o coral a quatro vozes vingou, a ponto de nascer o projeto de CD com quatro músicas inéditas. São três canções dedicadas à Nossa Senhora, que são composições da própria Cristiane, do marido Marcos e do padre Valdecir. A gravação será feita na Academia de Música Sebastian Bach, de Apucarana, neste sábado (19).

O coral conta com a participação de 45 pessoas, com idades entre 20 e 80 anos. A família de Apucarana vai a cada 15 dias, sempre aos sábados, para realizar os ensaios. Além do coral, que já fez várias apresentações, o projeto prevê aulas de instrumentos musicais.

O coral é formado por seis baixos (homens); seis tenores (homens); 10 contraltos (mulheres); e 25 sopranos (mulheres). A regência é da apucaranense Cristiane Gonçalves da Matta, que é professora de violão, teclado, flauta transversal, acordeão e técnica vocal. O marido de Cristiane, Marcos da Matta, é cantor, compositor e professor do coral. O filho. Eduardo da Matta. é professor de violino, violão e professor do coral, além de auxiliar nas vozes masculinas. Já a filha Yasmim da Matta é professora de violão, teclado e professora do coral infantil. Ela também auxilia nas vozes femininas do coral adulto.

LANÇAMENTO

O CD será lançado no terceiro domingo de setembro, quando a paróquia irá receber a imagem de Nossa Senhora Mãe da Unidade. A imagem é inédita no Brasil, além de não existir outra paróquia com este título. A comunidade usa atualmente a imagem de Nossa Senhora de Fátima e agora terá como intercessora Nossa Senhora da Unidade.

