Copel: Vento forte deixou 12 mil domicílios sem energia

Da Redação

A Companhia de Energia do Paraná (Copel) informou ao TNOnline, na tarde deste sábado (28), que 12 mil domicílios de Apucarana foram afetados pela queda de energia elétrica.

A interrupção do fornecimento foi em virtude do forte vento que atingiu a cidade nesta manhã. De acordo com a Copel, por volta das 10h27, árvores tocaram na rede elétrica, causando a falta de luz em vários pontos da cidade.

A assessoria da estatal informou que as equipes iniciaram gradualmente a religação, até a conclusão da manutenção dos cabos, às 12h12.