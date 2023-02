Copel retira aproximadamente 50 kg de fiação de postes em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

No primeiro dia da operação para retirada de todos os cabos de telefonia e internet que estão fora das normas técnicas em Apucarana, aproximadamente 50 quilos de cabos irregulares foram removidos da área central da cidade, nesta quinta-feira (16), informou a Copel.

continua após publicidade .

As equipes, que atuaram entre as Ruas Ponta Grossa e Guarapuava, regularizaram 15 postes. A previsão é de que o trabalho siga por cerca de 30 dias, ainda na região central.

A medida acontece após esgotado o prazo concedido pela concessionária para que as empresas solucionassem de forma espontânea o problema, e é resultado de um longo processo de cobrança por parte da Prefeitura de Apucarana, que chegou a notificar extrajudicialmente a companhia, que é responsável pelos postes que dão sustentação aos cabos, para que agisse de forma célere na solução das demandas, que são recorrentes em todas as regiões do município.

continua após publicidade .

O prefeito Júnior da Femac celebrou o início dos trabalhos. “Uma vitória de toda a população. Foram meses de muita cobrança por parte do poder público municipal, que agora chega à sua fase operacional, que restaura a legalidade, que garante uma cidade mais segura para todos”, diz o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, além do aspecto urbanístico, as irregularidades cometidas pelas empresas de telefonia e internet (cabos soltos ou abaixo da altura regulamentar) colocam em risco a integridade física de pedestres, motoristas e, principalmente, de motociclistas e ciclistas.

Siga o TNOnline no Google News