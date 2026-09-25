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APÓS TEMPORAL

Copel religa 99,8% da energia em Apucarana após temporal e foca nos últimos 153 imóveis

Dos 290 postes quebrados na tempestade do início da semana, 255 já foram trocados pelas equipes de manutenção da companhia

Escrito por Da Redação
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Copel religa 99,8% da energia em Apucarana após temporal e foca nos últimos 153 imóveis
Autor O impacto do vento e das quedas de galhos chegou a quebrar 290 postes em diversos trechos urbanos e rurais da cidade - Foto: Divulgação

A Copel reduziu para 153 o número de imóveis sem energia em Apucarana na tarde desta sexta-feira (25), atingindo a marca de 99,8% dos clientes religados após o severo temporal que atingiu a cidade no início da semana. Para concluir os reparos nos pontos restantes e restabelecer o fornecimento integral no município, a companhia mantém uma força-tarefa composta por 144 equipes de eletricistas e técnicos especializados em obras e manutenção de redes.

-LEIA MAIS: Prejuízo com temporal chega a R$ 3,3 milhões no setor agropecuário de Apucarana

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O balanço atualizado da infraestrutura revela a dimensão dos estragos provocados pela tempestade, que derrubou mais de 600 árvores, a maioria sobre a fiação do sistema elétrico. O impacto do vento e das quedas de galhos chegou a quebrar 290 postes em diversos trechos urbanos e rurais da cidade. Até o momento, as equipes de emergência já realizaram o içamento e a substituição de 255 dessas estruturas de concreto, garantindo a reconstrução dos circuitos de média e baixa tensão.

Entre os trabalhos mais complexos finalizados nesta sexta-feira está a reconstrução da rede de atendimento na zona rural, ao longo da Estrada Linda Apucarana. A operação exigiu o apoio direto da Prefeitura Municipal, que aplicou pedras e brita para recuperar a trafegabilidade da estrada e permitir o acesso do maquinário pesado. Com a via desobstruída, os técnicos conseguiram concluir a troca de 17 postes quebrados exclusivamente naquele trecho, garantindo o retorno da energia para as propriedades agrícolas da região. A concessionária reforçou que as equipes continuam trabalhando de forma ininterrupta nos bairros até que a última unidade consumidora afetada seja religada.

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Apucarana Copel ENERGIA FORÇA TAREFA restabelecimento tempestade
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