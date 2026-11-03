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Copel paralisa cortes de energia em Apucarana por atraso no pagamento

Decisão atende pedido da Câmara após decreto de situação de emergência

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Copel paralisa cortes de energia em Apucarana por atraso no pagamento
Autor Medida vale até o final de janeiro de 2027 - Foto: Jonas Oliveira/AEN

A Companhia Paranaense de Energia (Copel) suspendeu os cortes no fornecimento de eletricidade para moradores de Apucarana com contas em atraso. A medida vale até o final de janeiro de 2027 e busca reduzir os impactos financeiros nas famílias afetadas pelo temporal de 21 de setembro, que motivou o decreto de situação de emergência no município.

LEIA MAIS: Paraná registra queda no atraso escolar e no abandono no Ensino Médio

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A decisão foi oficializada em ofício lido na Câmara Municipal pelo vereador Tiago Cordeiro (PDT). No documento, a Copel informa que decidiu "paralisar a execução dos serviços de suspensão do fornecimento por inadimplemento em todo o município de Apucarana". A concessionária justifica a medida afirmando estar "sensível à difícil situação vivenciada pelos apucaranenses em razão das fortes chuvas".

Sobre o vencimento das faturas, a companhia explicou que as cobranças já foram emitidas e parte delas encontra-se quitada, o que inviabiliza alterar as datas originais. No entanto, a empresa oferece o parcelamento das dívidas. Segundo a estatal, a alternativa "permite adequar os compromissos financeiros dos consumidores às suas necessidades atuais".

Os clientes podem solicitar a renegociação por telefone, na agência virtual ou no atendimento presencial. A empresa reforça que o processo é "simples e foi desenvolvido para proporcionar mais comodidade e agilidade aos clientes".

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Fenômeno natural afetou a população e a economia local

O benefício atende uma população que ainda se recupera dos severos danos da tempestade. O fenômeno climático gerou ventos de quase 125 km/h e afetou mais de 21 mil pessoas na cidade. A força da tormenta destelhou 5 mil residências e deixou 43 mil imóveis sem energia elétrica logo após o impacto.

A economia local também sofreu impactos significativos, com prejuízos superiores a R$ 3 milhões no setor agropecuário e mais de R$ 7 milhões no comércio e na indústria.

Uma força-tarefa da Prefeitura e do Governo do Estado foi montado para a distribuição emergencial de telhas e lonas aos desalojados.

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