Apucarana registra 3,1 mil unidades consumidoras sem energia elétrica no boletim divulgado pela Copel às 12h deste sábado (21), em meio ao trabalho de religação após as tempestades que atingiram o Paraná desde a tarde e a noite de sexta-feira (20). O município aparece entre os mais afetados da região Norte, ficando atrás apenas de Londrina, que contabiliza 3,8 mil desligamentos, e à frente de Rolândia e Califórnia, com 1,4 mil cada, além de Arapongas, que soma 1,2 mil clientes sem luz.

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Em todo o estado, a Copel informou que já restabeleceu o fornecimento para 77,2% dos consumidores impactados pelo mau tempo, o que representa 273.261 unidades consumidoras religadas. O momento de maior impacto sobre o sistema elétrico ocorreu às 20h02, quando 353.849 clientes tiveram o serviço interrompido, e no balanço do meio-dia ainda restavam 80.588 imóveis aguardando a normalização da energia.

Cerca de 600 profissionais entre equipes de obras, técnicos e manutenção atuam neste sábado (21) em diferentes pontos do Paraná para reparar os estragos causados por fortes rajadas de vento, descargas atmosféricas e quedas de árvores sobre a rede. O avanço do sistema meteorológico castigou com mais intensidade o Sudoeste e o Oeste durante a tarde de sexta-feira (20) e alcançou o Norte e o Noroeste entre a noite e a madrugada.

Além da região Norte, que concentra 21,4 mil unidades sem energia no momento do boletim, a companhia contabiliza 21,7 mil desligamentos na região Oeste, onde Foz do Iguaçu lidera com 6,2 mil clientes afetados, seguida por Cascavel e Corbélia, com 2 mil cada. No Noroeste do estado, são 18,1 mil imóveis sem fornecimento, com destaque para Maringá, que registra 1,8 mil desligados, Sarandi, com 1,4 mil, Santa Cruz do Monte Castelo, com 1 mil, e Mandaguari, com 832.

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As demais interrupções distribuem-se por outras áreas do estado, com 11 mil unidades consumidoras sem luz no Sudoeste, 4,5 mil no Centro-Sul e nos Campos Gerais e 2,9 mil em Curitiba, Região Metropolitana e Litoral. A Copel afirmou que os serviços seguem ininterruptos até que o fornecimento de energia seja plenamente restabelecido para todos os consumidores afetados.

Para evitar acidentes durante a recuperação da rede, a companhia orienta que os moradores mantenham distância de estruturas danificadas, incluindo fios rompidos e postes quebrados. Moradores de Apucarana e das demais cidades que precisarem registrar falta de energia ou emergências podem acionar a Copel pelo aplicativo oficial, pelo telefone 0800 51 00 116 ou pelo WhatsApp (41) 3013-8973, enquanto produtores de proteína animal e fumicultores contam com o atendimento do Copel Agro pelo número 0800 643 7676.