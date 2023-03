Copel faz melhorias na rede elétrica de Apucarana; confira os locais

Da Redação

Imagem ilustrativa

Nesta sexta-feira (10), as equipes da Copel trabalham para realizar diversos serviços na rede elétrica de Apucarana, no Norte do Paraná. Manutenções, melhorias e ampliações da rede farão com que diversas ruas da cidade fiquem ser energia.

De acordo com a assessoria da companhia, os trabalhos teriam início nas primeiras horas desta sexta, por volta das 09h15. No entanto, em decorrência do tempo chuvoso, os trabalhos do período da manhã foram cancelados.

Contudo, ainda segundo informações da Copel, a partir das 14h15 os trabalhos serão retomados e haverá o desligamento da energia elétrica na Avenida Ayrton Senna, Estradas do Barreiro, Linhão e Serrinha.

Um total de vinte consumidores serão afetados, para que a companhia consiga realizar os serviços de melhoria e ampliação. A previsão de conclusão dos trabalhos é às 17h15 desta sexta-feira (10).

