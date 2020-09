Copel explica atendimentos online e presencial em Apucarana; assista - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Os atendimentos presenciais, nos escritórios da Copel em Apucarana e Arapongas, estão funcionando no mesmo horário nas duas cidades, das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira. De acordo com a Companhia, as maiores dúvidas nessa volta dos atendimentos, têm sido relacionadas a possibilidade de cortes e como fazer para parcelar faturas em atraso.

Sobre os cortes, segundo a assessoria da Copel, os procedimentos serão retomados na segunda quinzena deste mês. “Por falta de pagamento da conta em unidades residenciais, a partir do dia 16 de agosto, os cortes serão permitidos, logo após o prazo estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que havia começado no mês de março, por conta da pandemia do novo coronavírus, e foi prorrogada pelo governo, até o dia 31 de julho”, descreve em nota.

Os clientes da Copel podem proceder no próprio site da empresa (www.copel.com) e pelo aplicativo, pedidos de parcelamento que vão desde R$ 130 a R$ 10 mil em até 12 vezes.

Atenção aos casos que ainda têm o benefício

Ainda de acordo com a Copel, o corte continuará suspenso para as famílias de baixa renda, idosos, pessoas que testaram positivo para a Covid-19, Micro Empreendedores (MEIs), pessoas com deficiência e trabalhadores informais.

Porém, a companhia salienta que as famílias que se enquadram na medida de isenção do corte, necessitam realizar um cadastro no site da Copel.

A proibição do corte por contas em atraso, para o grupo isento, está prevista na lei estadual número 20.187/2020, aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (Alep) e sancionada pelo governo do estado, em abril.

