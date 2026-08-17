Copel e operadoras farão mutirão de regularização de cabos em Apucarana e Faxinal

Prestadoras que atuam na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua Lapa, centro de Apucarana, e na Avenida Brasil, em Faxinal, foram notificadas

A partir desta semana, a Copel e as operadoras de internet e telefonia farão novos mutirões de regularização de cabos de telecomunicações no Vale do Ivaí. Apucarana terá o serviço na quarta-feira (19). Já Faxinal receberá a atividade na quinta-feira (20). As ações contam com o apoio das prefeituras e serão realizadas com boas condições climáticas.

-LEIA MAIS: GCM de Apucarana conclui treinamento com tiro e técnicas não letais



CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Todas as prestadoras de serviços que atuam na Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Rua Lapa, centro de Apucarana, e na Avenida Brasil, em Faxinal, foram notificadas para participar da força-tarefa com o intuito de fazer a adequação dos fios e a remoção de estruturas irregulares. Durante o mutirão, equipes da Copel fiscalizarão a ocupação dos postes, para identificar cabos sem utilização, desajustados ou instalados em desacordo com as normas técnicas. As empresas responsáveis pelos cabos realizarão a retirada ou regularização dos materiais apontados.

A Copel reforça que a instalação e a manutenção de fios de internet e telefonia são de responsabilidade das operadoras de telecomunicações, conforme as normas estabelecidas pelas resoluções conjuntas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Conforme o gerente da Base de Campo da Copel em Apucarana, Ayres Augusto Alves Júnior, “para a segurança de todos e agilidade do serviço, a população deve evitar estacionar veículos nessas vias, e os pedestres devem respeitar as sinalizações de segurança”, ressalta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os serviços serão executados das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h30. A população também pode colaborar com a segurança da rede, informando casos de fios soltos, baixos ou que representem risco pelo telefone 0800 51 00 116.