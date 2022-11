Copel anuncia medidas para retirar cabos soltos em Apucarana

Da Redação

A informação foi transmitida durante visita de diretores da concessionária ao vice-prefeito, Paulo Vital, na manhã desta sexta-feira (11).

A partir de janeiro a Copel vai criar uma equipe em Apucarana para atuar exclusivamente na regularização da situação de cabos soltos de energia, internet e telecomunicações que colocam em risco a segurança da população. A informação foi transmitida durante visita de diretores da concessionária ao vice-prefeito, Paulo Vital, na manhã desta sexta-feira (11).

A Copel Distribuição S.A., responsável pelos postes de sustentação para os cabos de energia, internet e telecomunicações, foi notificada há 15 dias pela Prefeitura de Apucarana a dar solução às ocorrências de cabos soltos e também atuar no sentido de reposicionar os que se encontram com altura abaixo da regulamentação.

O primeiro passo concreto para essa equipe atuar em Apucarana será dado no dia 1º de dezembro. Nesta data, a Copel, com o apoio da administração municipal, vai convocar para uma reunião no salão nobre da prefeitura representantes de aproximadamente 24 empresas de telefonia que operam na cidade.

“Neste encontro vamos informar as operadoras de telefonia de como será conduzido o trabalho dessa equipe de regularização de risco de cabos de telefonia na cidade. Após a identificação, a empresa responsável pelo cabo solto será notificada para regularizar a situação. Em caso de não cumprimento serão adotadas medidas como o corte de cabos pelos funcionários da Copel”, informa o gerente técnico da Copel, Fabrício Salmazo, destacando que “a concessionária tem a obrigação de disciplinar o uso da rede de telecomunicação, conforme as normas técnicas.

O trabalho da equipe da Copel será divido por região, dando prioridade aquela de maior fluxo da população e consequentemente maior risco de acidente provocado por cabos soltos. Reunidos com o diretor-presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento da Prefeitura de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, os diretores da Copel definiram começar a organização da rede pela área atendida pela zona azul. Vai cobrir toda extensão entre a prefeitura até a rotatória do supermercado Canção, e ainda as ruas compreendidas entre a Clotário Portugal e Bandeirantes.

“A retirada de todos os cabos e fios soltos existentes no perímetro urbano do município de Apucarana é uma preocupação da nossa administração. As providências que estão sendo tomadas pela Copel irão contribuir para o combate a essa irregularidade que além do aspecto negativo para o visual urbano gera risco de acidente grave para todos que circulam pelas nossas ruas”, afirma o vice-prefeito Paulo Vital.

