Copas Paranatex de Tênis e de Beach Tennis movimentam Apucarana

Apucarana está movimentada com a 7ª Copa Paranatex de Tênis e a 1ª Copa de Beach Tennis. Com a participação de mais de 300 atletas de várias idades, as duas competições começaram na última terça (26) e quarta-feira (27) e já são consideradas um sucesso pelos organizadores.

Os jogos de tênis e de beach tennis têm como palco o Country Club de Apucarana, que se tornou o epicentro das disputas dessas modalidades na região. Ambos os torneios são relevantes para os praticantes desses esportes, uma vez que valem 1.000 pontos no ranking paranaense.

Organizada pelo Country Club de Apucarana juntamente com a Federação Paranaense de Tênis (FPT), as competições contam com competidores locais de Apucarana, outros municípios como Londrina, Maringá, Jandaia do Sul, Cascavel, e até mesmo atletas internacionais, como dois paraguaios e um argentino, estão participando e tornando as disputas ainda mais competitivas e diversificadas.

O cronograma das partidas é intenso. Nesta sexta-feira (29), as competições comparam após as 16 horas e neste sábado (30) e domingo (1º), a partir das 8 horas. Para aqueles que desejam assistir aos jogos e apoiar os atletas, o local conta com uma área especial para o público, além de uma praça de alimentação para garantir o conforto de todos os presentes.

A grande final da 1ª classe do torneio de tênis será transmitida ao vivo no próximo domingo pela internet.



