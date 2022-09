Copa Futsal Pirapó começa nesta terça-feira (6) no 'Caveirão'

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atlético Pirapó Construarte com o troféu de campeões da última edição da Copa Futsal Pirapó

A 5ª edição da Copa Futsal Pirapó vai começar nesta terça-feira (6). Os jogos serão realizados no Ginásio de Esportes Gerson Ferreira Chagas (Caveirão), no distrito de Pirapó, em Apucarana.

continua após publicidade .

De acordo com a organização, as partidas serão realizadas nas terças e quintas-feiras, sempre a partir das 19h15. O campeonato será disputado apenas por moradores do distrito. O torneio consiste em pontos corridos, ou seja, todos as equipes se enfrentam. Dos nove times participantes, oito se classificarão para a fase mata-mata.

-LEIA MAIS: Equipe de basquetebol feminino de Apucarana disputa os JAP's Master

continua após publicidade .

As equipes são: Atlético Pirapó Construarte, Farmácia Santana, Elite Estofados, Sport Clube Pirapó, Agropecuária Moranguinho, Boleragem, Móveis Raksa, Luvas Lenzi e Tenda Estofados.

"É um campeonato sem fins lucrativos, é só para agitar a galera, o dinheiro é apenas para os custos das premiações, para as equipes finalistas, goleiro menos vazado e artilheiro", disse Carlos Minanti, o 'Bomba', que espera lotar o ginásio. "A expectativa é de ginásio cheio pois estamos dois anos sem fazer a competição e nesta edição as equipes estão muito equilibradas", disse o organizador.

O campeonato deve acontecer até novembro deste ano.

Siga o TNOnline no Google News