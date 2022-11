Copa do Mundo impulsiona vendas no comércio de Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo 2022, que joga nesta quinta-feira (24) contra a Sérvia, impulsionou as vendas do comércio de Apucarana, norte do Paraná. Nesta quarta-feira (23), lojistas registraram uma grande procura por camisetas do Brasil e adereços nas cores verde e amarelo. A expectativa dos comerciantes é que a competição ajude a incrementar ainda mais o faturamento juntamente com as vendas para o Natal.

continua após publicidade .

Proprietária de uma loja, empresária Tatiana Silva, afirma que a procura por camisetas do Brasil aumentou bastante principalmente na semana da estreia da seleção. “Temos um grande estoque de camisetas para os clientes que deixam para comprar na última hora”, afirma.

- LEIA MAIS: Nem todos são Brasil na Copa; moradores de Apucarana revelam torcida

continua após publicidade .

A apucaranense Mariana Cavalheiro 29 anos, foi até uma loja comprar adereços para estar caracterizada durante o jogo do Brasil. “Comprei bandeirinha e camiseta do Brasil para ser uma torcedora fiel”, assinala Mariana que aposta na vitória da seleção por 3 a 0.

O professor Alexandre Krenkag Farias, levou os dois filhos para escolher adereços para assistir à partida em casa com a família. Ele confia muito na vitória do time brasileiro que segundo ele está renovado e com novos talentos.

Viemos comprar as coisas para gente ficar gritando e torcendo em casa. Nós estamos em busca do Hexa e acho que a seleção está preparada. Acho que eles vão ganhar de 3 a 0” continua após publicidade . - Alexandre Krenkag Farias, professor,

O Brasil entra em campo nesta quinta-feira (24) às 16 horas (horário de Brasília), pelo grupo G do Mundial do Qatar. Ficou definido que as lojas do comércio de rua de Apucarana fecharão as portas meia hora antes do início da partida e não retomarão o atendimento.

SHOPPING

A presidente da Associação dos Lojistas do Shopping CentroNorte, Claudia Gouveia, afirma que a copa impulsionou as vendas de camisetas e outros itens nas lojas. Por conta do jogo do Brasil nesta quinta, as lojas fecharão meia hora antes da partida e abrirão meia hora depois do fim do jogo.

continua após publicidade .

“A expectativa é que as vendas aumentem muito, porque junta a copa, Natal, que é a época mais linda do ano, tudo que o brasileiro adora”, assinala.

Os jogos do Brasil também prometem movimentar o setor de serviços. A praça de alimentação do shopping, por exemplo, funcionará normalmente e terá um telão para os clientes assistirem à seleção brasileira.

Assista o vídeo:

null - Vídeo por: tnonline

Siga o TNOnline no Google News