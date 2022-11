Copa do Mundo estimula venda de TVs em Apucarana

Da Redação

A proximidade da Copa do Mundo - que começa em 20 de novembro no Catar - está alavancando o mercado de TVs conectadas em Apucarana. De acordo com as empresas ouvidas pela Tribuna, aproximadamente 40% dos consumidores que compraram televisores nos últimos dois meses adquiriram novos aparelhos especialmente para assistir os jogos da Seleção Brasileira, no maior campeonato futebolístico do mundo.

A gerente de uma loja do ramo em Apucarana, Luana Elias Chaves, conta que a procura é tanta que a loja bateu a meta de vendas de televisores para outubro, no meio do mês. “Muitas pessoas trocaram TVs obsoletas por aparelhos mais modernos e maiores para assistir os jogos da Copa. Teve uma cliente que comprou uma de 55 polegadas especialmente para assistir o campeonato”, conta.

O consultor de vendas, Alexandre Berberi, calcula que aproximadamente 40% das vendas de TVs registradas nos últimos meses tem relação com o campeonato mundial. Além disso, muitas pessoas querem aparelhos mais modernos, com acesso à internet e plataformas digitais de entretenimento.

“As pessoas estão procurando tecnologia agregada. Com advento dos streams, o pessoal procura a qualidade ‘smart tv’ (televisão inteligente em português)”, comenta.

O fator ecológico é outra vantagem de adquirir TVs mais modernas, pois os novos aparelhos são feitos com materiais recicláveis. “Hoje as empresas são altamente sustentáveis”, afirma.

Para o gerente de uma loja do ramo, Lucas Marcel Ferreira, a copa do mundo movimenta muito a economia porque o futebol é o maior expoente esportivo da cultura brasileira. “O Brasil para para assistir aos jogos da copa. Futebol é cultura nacional”, assinala.

AUMENTO NAS VENDAS

Segundo o gerente de uma loja do ramo, Lucas Marcel Ferreira, a expectativa é que as vendas entre outubro e novembro deste ano cresçam até 35% em comparação com o mesmo período do ano passado. “A Copa do Mundo junto com Blackfriday e Natal ajudam a impulsionar ainda mais as vendas”, assinala.

Além das TVs, Ferreira afirma que o comércio de celulares também foi impactado pela Copa do Mundo. “Muitas pessoas estarão trabalhando e poderão assistir os jogos pelos celulares”, observa.

Na loja onde o consultor de vendas Alexandre Berberi trabalha, a expectativa de aumento nas vendas de TV é de 30%. “Esse ano será muito melhor”.

Por, Cindy Santos

