Copa do Mundo anima bares e restaurantes de Apucarana

Em 2018, bares de Apucarana ficaram lotados durante jogos da Seleção Brasileira na Copa

A Copa do Mundo do Catar, que começa no próximo no próximo domingo (20), deve movimentar bares e restaurantes de Apucarana. A maioria dos estabelecimentos iniciou a preparação de um esquema especial para atender os clientes, principalmente nos jogos da Seleção Brasileira.

Segundo levantamento divulgado nesta segunda-feira (14) pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abasel), 40% dos estabelecimentos do setor vão exibir os jogos, 21% terão ambientação com tema da Copa e 16% pretendem realizar eventos temáticos.

“As expectativas para os bares e restaurantes que estão se preparando para a Copa do Mundo são muito boas. A população estava espremida com todas as restrições da pandemia e está voltando com tudo para fazer eventos, curtir com os amigos e família”, afirma Luciano Bartolomeu, diretor-geral da Abrasel Paraná.

Segundo ele, o movimento deve aumentar até 40% em comparação com os dias normais. Bartolomeu também projeta crescimento na ordem de 15% nas contratações para atender a demanda.

Dono de um tradicional bar de Apucarana, Leandro Vieira colocará um telão para os clientes. Ele espera grande movimentação nos dias de jogos da Seleção, assim como ocorreu na edição de 2018 da competição. “Muitas empresas e o comércio devem liberar os funcionários para assistir as partidas. Por isso, a gente espera um bom público”, afirma.

Segundo ele, a expectativa é que os clientes “emendem” a Copa do Mundo com o verão, quando movimento costuma aumentar consideravelmente nos bares e restaurantes.

Sócia de um empreendimento gastronômico de Apucarana, Nathalie Bagatini está apostando alto na competição. O espaço contará com dois telões e mais dez TVs de 70 polegadas. Uma decoração especial está sendo planejada, além de atrações musicais após as partidas do Brasil.

Nos jogos da Seleção Brasileira, público será controlado. “Nosso limite de acomodação é de 680 pessoas sentadas. Para evitar superlotação e também para que as pessoas possam assistir aos jogos tranquilamente, nós faremos eventos fechados, com venda de convites para o público”, explica Nathalie. O valor do ingresso será de R$ 15. Após as partidas, a circulação para as demais pessoas será liberada. O parque, que costuma fechar na segunda-feira, vai abrir nos jogos do Brasil nesse dia.

JOGOS

A Copa do Mundo 2022 tem início neste domingo (20) com o jogo entre o dono da casa Catar contra o Equador, às 13 horas. O Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 (quinta-feira), às 16 horas. O segundo jogo será dia 28 (segunda-feira), às 13 horas, frente à Suíça. A equipe comandada pelo técnico Tite finaliza a primeira fase dia 2 de dezembro (sexta-feira), às 16 horas, diante de Camarões.

