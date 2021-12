Copa da Amizade: entidades de Apucarana recebem doação

Da Redação

A Comissão Organizadora da 20ª edição da Copa da Amizade de Futebol Suíço de Apucarana fez no último final de semana a doação de 755 litros de leite junto as entidades assistenciais do município. A entrega foi feita no Lar Sagrada Família, na Casa do Dodô e na Casa da Misericórdia.

Participaram da campanha da doação de leite as equipes da Cunha Cruz, Danês Pet/HB Móveis, Fama/Multividros, Grêmio do Diamantina, L2 Confecções, Marymil Futebol Clube, Paiva Jeans/Brindex, Servitec, Seven Jeans/Ducatti, Tic Tac Brindes/Posto Pirapó, Amigos do Futebol de Apucarana, Afap, Clube dos XV, CMG Vidros/Caixa, Escritório Iguaçu/Bizantina Engenharia, Pro Sport/Casa Agrícola, Moliplast Embalagens e Stone Rio/Chácara Marymil. “Foi uma campanha realizada com muito sucesso e o nosso muito obrigado a todos que contribuiram com esta ação, Deus abençoe”, disse Sérgio Barreto, integrante da Comissão Organizadora da competição.

Também fazem parte da comissão os desportistas Ademir Cansan, Antônio Carlos da Silva, Carlos Volante, Claudinei Lima, Claudinei Gonçalves, Edson Alves, Edson de Oliveira, Leonildo Garcia da Cruz, Oscar Cezar e Rodrigo Bovo.

Na 20ª edição da copa, a Fama/Multividros foi a campeã da categoria master, seguida por Danês Pet/HB e Tic Tac Brindes/Posto Pirapó. Já na categoria sênior o primeiro lugar ficou com o Escritório Iguaçu/Bizantina, seguido por Paiva Jeans/Brindex e Moliplast.

Na chave prata da competição a L2 Confecções conquistou o título na categoria master e a Stone Rio/Marymil foi campeã na categoria sênior.