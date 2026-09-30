Copa da Amizade define semifinalistas das categorias master e sênior em Apucarana
Os confrontos eliminatórios acontecerão nos dias 3 e 10 de outubro
A segunda fase da 24ª Copa da Amizade de Futebol Suíço foi encerrada neste sábado (26), em Apucarana, definindo os classificados para as semifinais das categorias master e sênior. Os confrontos decisivos estão marcados para os dias 3 e 10 de outubro, com horários e locais que ainda serão divulgados pela comissão organizadora. A rodada do fim de semana movimentou os campos da Cunha Cruz, da Caixa Econômica Federal e a Arena S Glass.
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No hexagonal da categoria master, a equipe JP Telecom/Califórnia garantiu a liderança com 13 pontos após golear a R&M/Km 28 por 4 a 0. A Marymil ficou com a vice-liderança ao somar 12 pontos, vencendo a Seven Jeans/Vila Reis por 2 a 0. A terceira vaga ficou com a Lalotex Malhas/Corte do Leitão, que alcançou 11 pontos ao superar o Paiola Store/Amigos do Gá por 6 a 2. Apesar da derrota, o Paiola avançou na quarta e última colocação classificatória, com 6 pontos, deixando para trás R&M/Km 28 (3 pontos) e Seven Jeans/Vila Reis (0).
Pela categoria sênior, o Escritório Iguaçu confirmou a primeira posição do triangular decisivo com 5 pontos ao derrotar a Caran Chevrolet/Cambira por 3 a 1. A tabela de classificação do grupo terminou com o time CMG Vidros/Ondas Bonés na segunda colocação, com 3 pontos, seguido pela Caran, com 1. A rodada também contou com uma partida válida pelo Troféu Ademir Cansan, onde Corte Roberto/TH Malhas/Serralheria Caldeira e Serigrafia Maia/Supermercados Califórnia empataram em 3 a 3. As semifinais do Troféu também serão disputadas em outubro.
Nas estatísticas individuais do campeonato, os ataques seguem afiados. O grande destaque ofensivo da categoria master é o jogador Smaily, da equipe Marymil, que lidera a artilharia com 16 gols marcados. Já na categoria sênior, o artilheiro isolado é Daniel Marques, do Escritório Iguaçu, que já balançou as redes 22 vezes.