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FUTEBOL SUÍÇO

Copa da Amizade define finalistas da categoria sênior neste sábado em Apucarana

Jogos de volta da categoria sênior acontecem nesta tarde; finais de todas as divisões do torneio estão marcadas para o dia 24 de outubro

Escrito por Da Redação
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Copa da Amizade define finalistas da categoria sênior neste sábado em Apucarana
Autor Jogos acontecem neste sábado em Apucarana - Foto: Reprodução

Os finalistas da categoria sênior da 24ª Copa da Amizade de Futebol Suíço serão conhecidos neste sábado (17), em partidas válidas pela rodada de volta das semifinais, na Arena S Glass, em Apucarana. O primeiro confronto ocorre às 14h30, quando a equipe CMG Vidros/Ondas Bonés busca reverter a desvantagem contra a Caran Chevrolet/Cambira, que venceu o jogo de ida por 2 a 1. Na sequência, às 16 horas, o Escritório Iguaçu enfrenta a Paiva/Race Gross, após as duas equipes empatarem por 2 a 2 no primeiro duelo da fase.

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As demais categorias do torneio já têm seus finalistas definidos desde o último dia 10, em rodada disputada no campo da Cunha Cruz. A decisão da categoria master será entre JP Telecom/Califórnia, que goleou o Paiola Store/Amigos do Gá por 6 a 2, e Lalotex Malhas/Corte do Leitão, que superou a Marymil por 4 a 3. Já o título do Troféu Ademir Cansan será decidido entre Corte Roberto/TH Malhas/Serralheria Caldeira e Atlético Pirapó.

Todas as grandes finais, incluindo as categorias master, sênior e o Troféu Ademir Cansan, estão programadas para o dia 24 de outubro, também na Arena S Glass. Até o momento, o destaque individual da categoria sênior é o jogador Daniel Marques, conhecido como Violinha, do Escritório Iguaçu, que lidera a artilharia com 23 gols. Na categoria master, o goleador máximo é Smaily, da Marymil, com 17 gols marcados ao longo da competição.

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