Copa da Amizade define finalistas da categoria sênior neste sábado em Apucarana

Jogos de volta da categoria sênior acontecem nesta tarde; finais de todas as divisões do torneio estão marcadas para o dia 24 de outubro

Os finalistas da categoria sênior da 24ª Copa da Amizade de Futebol Suíço serão conhecidos neste sábado (17), em partidas válidas pela rodada de volta das semifinais, na Arena S Glass, em Apucarana. O primeiro confronto ocorre às 14h30, quando a equipe CMG Vidros/Ondas Bonés busca reverter a desvantagem contra a Caran Chevrolet/Cambira, que venceu o jogo de ida por 2 a 1. Na sequência, às 16 horas, o Escritório Iguaçu enfrenta a Paiva/Race Gross, após as duas equipes empatarem por 2 a 2 no primeiro duelo da fase.

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As demais categorias do torneio já têm seus finalistas definidos desde o último dia 10, em rodada disputada no campo da Cunha Cruz. A decisão da categoria master será entre JP Telecom/Califórnia, que goleou o Paiola Store/Amigos do Gá por 6 a 2, e Lalotex Malhas/Corte do Leitão, que superou a Marymil por 4 a 3. Já o título do Troféu Ademir Cansan será decidido entre Corte Roberto/TH Malhas/Serralheria Caldeira e Atlético Pirapó.

Todas as grandes finais, incluindo as categorias master, sênior e o Troféu Ademir Cansan, estão programadas para o dia 24 de outubro, também na Arena S Glass. Até o momento, o destaque individual da categoria sênior é o jogador Daniel Marques, conhecido como Violinha, do Escritório Iguaçu, que lidera a artilharia com 23 gols. Na categoria master, o goleador máximo é Smaily, da Marymil, com 17 gols marcados ao longo da competição.