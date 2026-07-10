Copa da Amizade de Futebol Suíço movimenta Apucarana com sete jogos neste sábado
Partidas acontecem em quatro campos da cidade a partir das 14h30; Escritório Iguaçu, Lalotex e Marymil defendem a liderança de suas chaves
A fase inicial da 24ª Copa da Amizade de Futebol Suíço movimenta os campos de Apucarana na tarde deste sábado (11). Ao todo, sete partidas estão programadas para ocorrer nos campos da Cunha Cruz, da Caixa Econômica Federal (CEF), na Chácara do Gá e na Arena S Glass. A rodada contará com três confrontos válidos pela categoria sênior e quatro duelos pela chave master, reunindo os atuais líderes e os principais artilheiros da competição.
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Pela categoria sênior, a bola rola a partir das 14h30 no campo da Cunha Cruz, com o embate entre Esquema 10 e Paiva/Race Gross. Na sequência, às 16 horas, a Cunha Cruz/MVN Transportes enfrenta a Caran Chevrolet/Cambira no mesmo local. Também às 16 horas, na Arena S Glass, o líder Escritório Iguaçu, que soma 14 pontos, defende a primeira posição contra a CMG Vidros/Ondas Bonés. A classificação da chave conta ainda com Caran Chevrolet e CMG Vidros empatados com 12 pontos, seguidos por Cunha Cruz com 9, Paiva/Race Gross com 7 e Esquema 10, que ainda não pontuou. O grande destaque ofensivo da categoria é Daniel Marques, do Escritório Iguaçu, artilheiro isolado com 10 gols, seguido de perto por Warley, do Paiva/Race Gross, com sete.
Já a categoria master, que tem a liderança dividida entre Lalotex Malhas/Corte do Leitão e Marymil, ambas com 15 pontos, concentra a maioria dos seus jogos às 14h30. Neste horário, o campo da Caixa recebe o confronto entre Atlético Pirapó e JP Telecom/Califórnia; a Chácara do Gá sedia o jogo entre Serigrafia Maia/Supermercados Califórnia e Seven Jeans/Vila Reis; e a Arena S Glass é palco da partida entre Marymil e R&M/Km 28. Mais tarde, às 16 horas, o campo da Caixa volta a ser movimentado com o duelo entre a líder Lalotex Malhas e a equipe do Corte Roberto/TH Malhas/Serralheria Caldeira. A equipe Paiola Store/Amigos do Gá, que ocupa a terceira posição geral com 10 pontos, folga nesta rodada.
A tabela de classificação da categoria master segue bastante disputada, com Atlético Pirapó e Corte Roberto somando 7 pontos, seguidos por R&M com 6, Seven Jeans com 5, JP Telecom com 4 e Serigrafia Maia com 3 pontos ganhos. A artilharia da chave também está acirrada: os jogadores Smaily (Marymil), Wender (Atlético Pirapó) e Alex Ricardo (Lalotex Malhas) dividem o topo, tendo balançado as redes seis vezes cada um até o momento.