Copa da Amizade ainda não define classificados para o mata-mata

Neste último sábado (17), aconteceu a 12ª rodada da 21ª Copa da Amizade. Os jogos aconteceram nos campos da Associação da AFAP, Arena Cunha Cruz, CT 2 da fama e Chácara do AFA. Faltando apenas uma rodada para o fim da 1ª fase, pela Master, e duas rodada para a Sênior, em ambas as categorias continuam acirradas.

Pela categoria Sênior, os jogos aconteceram na Associação da Afap e a briga pela última vaga para as semifinais continua entre três equipes. O Moliplast Embalagens venceu a líder e já classificada Cunha Cruz/North Assessoria pelo placar de 3x1. Com a vitória, o Moliplast segue vivo na competição.

Na segunda partida, do dia o confronto foi entre Escritório Iguaçú/Bizantina/Brindes Tic Tac e Lebi Construtora/Cmg Vidros. Em um ótimo jogo, o Lebi buscou o empate em 3x3 e agora só depende de suas forças para conseguir a vaga para a próxima fase. Na disputa do ponto extra, o escritório Iguaçú venceu nos pênaltis.

A equipe do AFA - Amigos do futebol de Apucarana - folgou na rodada, enquanto o Via única/MBS Peças também descansou ao vencer por WO a já desclassificada Race Gross/Bertholi Imóveis.

Pela categoria Master, a competição tem dois grupos distintos, o Grupo A com 7 equipes e a Grupo B com 6. Pelo Grupo B só resta uma vaga com duas equipes em disputa e pelo Grupo A restando ainda duas vagas para quatro times concorrendo.

Na Arena Cunha Cruz, a equipe da Seven Jeans/Vila Reis (Grupo A) venceu a L2 Confecções/Race Gross (Grupo B) pelo placar de 1x0. No mesmo campo, o time da casa North Assessoria/Cunha Cruz (Grupo A) venceu por 2x1 o Via única/MBS Peças (Grupo B).

Na Chácara do AFA, o Attack Fc (Foto) do Grupo A, enfrentou os Amigos do Pirapó FC, do grupo B, e acabou derrotado pelo placar 6x4. Na segunda partida, o confronto foi entre equipes do mesmo Grupo B, Brindes Tic Tac/Iguaçú Auto Center e Marmoraria Pierre, com a equipe do Iguaçu vencendo pelo placar de 4x2.

Os outros dois jogos aconteceram no campo do CT 2 da Fama, em mais um jogo do mesmo grupo (A). O Atlético Pirapó FC empatou em 3x3 com o Marymil FC e, nos pênaltis para disputa do ponto extra, o Marymil levou a melhor e garantiu mais um ponto na tabela. Às 16h, o confronto aconteceu entres as líderes de cada grupo, Multividros FC, líder do grupo B, e Danês/Barretos Sports, líder pelo grupo A. O time da casa, no fim do segundo tempo, conseguiu manter os 100% de aproveitamento ao vencer por 3x1 a equipe da Danês, que perdeu a invencibilidade nesta rodada.

O Cambira/Apucarana Auto Peças folgou nesta rodada

