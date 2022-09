Copa da Amizade acontece neste sábado (17); confira os confrontos

Da Redação

Equipe do Lebi Construtora jogará a 12ª rodada da Copa da Amizade na Associação da AFAP

A 12ª rodada da 21ª edição da Copa da Amizade acontecerá em quatro campos diferentes de Apucarana. Cada lugar receberá dois confrontos, durante a tarde deste sábado (17). Essa é a penúltima rodada antes do fim da primeira fase.

No campo da Associação da AFAP, às 14h30, a equipe Moliplast Embalagens joga contra o Cunha Cruz. Já o Esc. Iguaçu enfrenta o time da Lebi Construtora, a partir das 16h. Esses confrontos são pela categoria Sênior. A equipe do Via Única folga na rodada.

A categoria tem o time do Cunha Cruz na liderança do torneio com 24 pontos.

Na categoria Master, o Marymil enfrenta o Atlético Pirapó às 14h30 no CT 2 Fama. No mesmo campo, mas às 16h, o Multividros joga contra o Barretos Sport.

A Arena Cunha Cruz recebe o duelo entre Seven Jeans, do Vila Reis, e Via Única, às 14h30. O Auto Center Iguaçu, às 16h, disputa contra o os jogadores do Marmoaria Pierre.

Na categoria Master, os atletas do Barretos Sports lideram a competição de forma invicta com 27 pontos somados.

