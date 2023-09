Copa Apucarana de Futsal tem congresso técnico nesta quinta-feira

Será realizado nesta quinta-feira (14/09), a partir das 19 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron, o congresso técnico da Copa Apucarana de Futsal Adulto, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura e contará com a presença de 32 equipes.

“No congresso técnico serão definidos os grupos e será divulgada a data de início do campeonato. Será o retorno das competições de futsal na categoria adulto no município, com as partidas acontecendo no Ginásio de Esportes do Lagoão e nos complexos Estação Cidadania e Áureo Caixote. Já no início da próxima semana divulgaremos a tabela de jogos”, destaca o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Se inscreveram as equipes do Trevis Tintas/Global Vip, Desportivo, MEVV Futsal, Manchester City, Galáticos, Atlanters, Mendigos, UTFPR, Ice Beer, Piratas da Bola, Real City, Mersul Malhas, Boina Verde, Corpo de Bombeiros, Projeto Bento Bom de Bola, LR Bonés, Mau Mau Futsal, CAB Futsal, Dragões da P.A, Villa Futsal, Winterfell, Wolves, OPG, Brindes Tic Tac/BC Mangueiras, Três Corações, Amigos do Flavinho, WS Futsal, Atlético Pirapó, Ressaca FC, Gêmeos, Trevis Tintas/Texas Urban e Bar do Negão.

Mais informações da Copa Apucarana de Futsal Adulto podem ser obtidas pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

