Copa Apucarana de Futsal Adulto tem as inscrições abertas

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, comunica que foram abertas nessa terça-feira (22/08), as inscrições para a Copa Apucarana de Futsal. A competição, que será disputada na categoria adulto masculino, terá rodadas durante a semana com jogos no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão) e nos complexos esportivos Estação Cidadania e Áureo Caixote.

O professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes, disse que as inscrições da copa ficarão abertas até o dia 11 de setembro. “A expectativa é pela participação de muitos times, com a competição tendo o apoio total do prefeito Junior da Femac. “Marcamos o congresso técnico da copa para o dia 14 de setembro, às 19 horas, no Centro da Juventude Alex Mazaron”, destaca Tom Barros.

De acordo com ele, a relação de atletas e dos dirigentes deverá ser encaminhada para o e-mail esporteapucarana@gmail.com.

Mais informações da Copa Apucarana de Futsal podem ser obtidas no site: www.apucarana.pr.gov.br/esporte ou pelo telefone 3422-5184, em horário comercial.

