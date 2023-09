Copa Apucarana de Futsal Adulto é aberta com 22 gols

Com quatro partidas e a marcação de 22 gols no Complexo Esportivo Áureo Caixote, teve início nessa quarta-feira (27/09), a Copa Apucarana de Futsal Adulto. Os times dos Gêmeos Futsal, Trevis Tintas/Global Vip, Ressaca FC e Mersul Malhas estrearam com vitória na competição, que é promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana.

continua após publicidade

A primeira rodada da copa prossegue nesta sexta-feira (29/09) e no dia 2 de outubro, com jogos no Complexo Esportivo Estação Cidadania e no Ginásio Municipal de Esportes José Antônio Basso (Lagoão).

-LEIA MAIS: Apucaranenses disputam o atletismo dos Jogos Abertos do Paraná

continua após publicidade

“A Copa Apucarana de Futsal começou de forma tranquila, com bons jogos e muitos gols. Também tivemos alguns atletas que se destacaram na abertura da competição, que conta com o apoio total do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes.

Na partida de abertura da copa, o time dos Gêmeos Futsal venceu o Mevv por 5 a 1. Em seguida, o Trevis Tintas/Global Vip derrotou o Projeto Bento Bom de Bola por 8 a 0, o Ressaca FC bateu o Mau Mau Futsal por 2 a 0 e a Mersul Malhas ganhou do Corpo de Bombeiros pelo placar de 5 a 1.

Nesta sexta-feira no Complexo Esportivo Estação Cidadania, às 18h45, o RP Atacados/LR Bonés enfrentará o Atlético Pirapó. Logo após, às 20 horas, o Wolves joga contra o time do Três Corações. Às 21 horas, o Manchester City encara o Atlanters e às 22 horas, jogam Trevis Tintas/Texas Urban e Galáticos da Vila Nova.

Na próxima segunda-feira as partidas acontecem no Ginásio do Lagoão. Às 18h45, duelam Winterfell e Amigos do Flavinho. Em seguida, às 20 horas, o Desportivo joga contra o WS Futsal. Às 21 horas, os Piratas da Bola enfrentam os Dragões da P.A e às 22 horas, o Boina Verde vai encarar o Brindes Tic Tac/BC Mangueiras.

Siga o TNOnline no Google News