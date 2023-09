Copa Apucarana de Futebol terá a segunda rodada no próximo domingo

Com jogos no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e nos estádios do José Rico e do Sesi, acontecerá no próximo domingo (24/09), a segunda rodada da fase inicial da Copa Apucarana de Futebol Amador, que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

No campo da UTFPR, às 8h15, o Vila Nova Sport Apucarana joga contra o Km 28. Logo após, às 10h15, a UTFPR pega o Operário Apucaraninha/Conveniência da Barra. Às 13 horas, o time do Rildo enfrentará o Castelo Branco United, e às 15 horas, o Panda Supermercado/Vila Reis duela contra o Unidos do Diamantina.

No Sesi, às 8h15, jogam Amigos do Juninho e Pinheirão. Em seguida, às 10h15, o Baiano Futebol Clube encara o Tancredo Neves. Às 13 horas, duelam Amigos do Cidão e Lava Car, e às 15 horas, o Brooklyn joga contra o Projeto Bento Bom de Bola.

No Estádio do José Rico serão realizadas três partidas: 8h15, Ajax Futebol Clube x OPG, 10h15, Colorado x Ferroviário da Vila Regina, e às 13 horas, Jardim Ponta Grossa x La Passada FC.

A primeira rodada da Copa Apucarana de Futebol Amador ocorreu no último domingo (17/09), com a realização de 11 jogos e marcação de 48 gols.

Na abertura da competição, destaques para os times do Vila Nova e do Unidos do Diamantina. Na UTFPR, o Unidos derrotou o Bento Bom de Bola por 10 a 0 e no Sesi o Vila Nova bateu o La Passada por 8 a 1. Também no Sesi, o Km 28 venceu o Jardim Ponta Grossa por 5 a 2 e o Baiano FC ganhou do Jardim Alvorada por 1 a 0.

No campo da UTFPR, a UTFPR empatou sem gols com o Ajax, o Supermercado Panda/Vila Reis derrotou o Brooklyn por 6 a 2 e Amigos do Juninho e Dom Romeu ficaram no 0 a 0.

Os resultados no “José Rico” foram estes: Colorado 5 x 0 Time do Rildo, Castelo Branco United 1 x 0 Ferroviário da Vila Regina, Operário Apucaraninha/Conveniência da Barra 3 x 1 OPG e Tancredo Neves 3 x 0 Amigos do Cidão.

