Copa Apucarana de Futebol define os classificados para a segunda fase

Foram conhecidos no domingo (22/10) os 12 times classificados para a segunda fase da Copa Apucarana de Futebol, competição que vem sendo promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura. Passaram para a nova fase da competição as equipes do Panda Supermercado/Vila Reis e Brooklyn (grupo A), Km 28 e Vila Nova Sport Apucarana (B), Castelo Branco United e Colorado (C), Dom Romeu e Pinheirão (D), Ajax e UTFPR (E), Baiano Futebol Clube e Tancredo Neves (F).

Segundo o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana, a segunda fase terá quatro grupos com três equipes cada. “Nesta nova fase da copa os times jogam entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os primeiros colocados de cada para a semifinal, que ocorrerá no dia 19 de novembro. A copa, que conta com apoio total do prefeito Junior da Femac, será encerrada no dia 26 de novembro em local que ainda será definido”, destaca Tom Barros.

No próximo domingo (29/10), no estádio do José Rico e no campo da UTFPR, será realizada a primeira rodada da segunda fase. Às 8h15, no “José Rico”, o Panda Supermercado/Vila Reis joga contra o Colorado. Em seguida, às 10h15, o Km 28 enfrentará o Pinheirão.

No campo da UTFPR, às 8h15, jogarão Vila Nova Sport Apucarana e Dom Romeu e às 10h15, a UTFPR recebe a equipe do Brooklyn. Os times do Ajax, Baiano Futebol Clube, Tancredo Neves e Castelo Branco United folgarão nesta rodada.

Nesse domingo (22/10) aconteceu a última rodada da primeira fase, com jogos nos estádios do José Rico e do Sesi e no campo da UTFPR.

Os resultados foram os seguintes: Ferroviário da Vila Regina 4 x 2 time do Rildo, Castelo Branco United 3 x 0 Colorado, Dom Romeu 3 x 0 Pinheirão, Baiano Futebol Clube 6 x 1 Amigos do Cidão, UTFPR 9 x 0 OPG, Ajax 5 x 1 Operário Apucaraninha e Brooklyn 1 x 0 Unidos do Diamantina.

