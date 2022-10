Copa Apucarana de Futebol Amador terá 3ª rodada neste domingo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Estádio do José Rico e o campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Apucarana, Norte do Paraná, sediam neste domingo (09) a 3ª rodada da Primeira Fase da Copa Apucarana de Futebol Amador, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

continua após publicidade .

No campeonato, que reúne 19 equipes, já foram disputados 14 jogos e marcados 48 gols. “Vamos para mais uma rodada da Copa Apucarana, com algumas equipes já se destacando no campeonato que movimenta os jogadores de toda a cidade. As duas primeiras rodadas tiveram bons jogos, a marcação de muitos gols e a parte disciplinar vem sendo positiva”, destaca o prefeito Junior da Femac.

LEIA MAIS: Paróquia de Apucarana promove Caminhada da Fé e da Natureza

continua após publicidade .

Às 8h15, no Estádio do José Rico, o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu joga contra o Tupã/Jardim Alvorada. Em seguida, às 10h15, o United/João Paulo enfrentará o Tancredo Neves. Às 13 horas, duelam Castelo Branco United e Pinheirão/Barbearia Rapes e às 15 horas, o Brooklyn encara o Ajax Futebol Clube.

No campo da UTFPR, às 8h15, o Sumatra Futebol Clube pega o Supermercado Viana. Às 10h15, o Operário Apucaraninha duela contra o Ferroviário da Vila Regina. Às 13 horas, a Fúria Futebol Clube encara a Serralheria Canova e às 15 horas, jogarão UTFPR e Km 28.





continua após publicidade .

Classificação

Após a realização de duas rodadas, a classificação da Copa Apucarana está assim:

Grupo A

1º) Operário Apucaraninha com 4 pontos;

2º) Ferroviário da Vila Regina 3;

continua após publicidade .

3º) Serralheria Caldeira 2;

4º) Castelo Branco United 1;

continua após publicidade .

5º) Pinheirão/Barbearia Rapes 0.





Grupo B

1º) Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu com 3 pontos;

continua após publicidade .

2º) Serralheria Canova 3;

3º) Baiano Futebol Clube 3;

4º) Tupã/Jardim Alvorada 3;

continua após publicidade .

5º) Fúria Futebol Clube 0.





continua após publicidade .

Grupo C

1º) Km 28 com 3 pontos;

2º) Tancredo Neves 3;

3º) Vila Reis 2;

continua após publicidade .

4º) United/João Paulo;

5º) UTFPR 1 ponto.





Grupo D

1º) Supermercado Viana com 3 pontos;

2º) Sumatra Futebol Clube 3;

3º) Brooklyn e Ajax Futebol Clube 0.





Na primeira fase da copa os times jogarão em entre si em turno único dentro dos grupos, classificando-se os dois melhores de cada para as quartas de final. Na sequência, acontecem as semifinais e a final do campeonato. A fase inicial da copa está prevista para terminar no dia 23 de outubro.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

Siga o TNOnline no Google News