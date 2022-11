Copa Apucarana de Futebol Amador entra nas quartas de final

Da Redação

A fase da semifinal está marcada para o dia 20 de novembro

Com a realização de jogos no Estádio do José Rico e no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), será disputada neste domingo (13), no período da manhã, a rodada das quartas de final da Copa Apucarana de Futebol Amador, competição promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

“Após cinco rodadas encerramos de forma positiva a primeira fase numa competição que foi iniciada com a presença de 19 equipes da cidade. Estamos entrando agora na reta final do campeonato, com expectativa pela realização de bons jogos e a marcação de muitos gols. A copa conta com todo o suporte do prefeito Junior da Femac”, destaca o professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

Às 8h15, no Estádio do José Rico, o time do Ferroviário da Vila Regina joga contra o United/João Paulo, enquanto às 10h15, o Supermercado Viana enfrentará a equipe da Serralheria Canova.

No campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), às 8h15, a equipe do Km 28 duela contra a Serralheria Caldeira, e às 10h15, o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu encara o time do Ajax Futebol Clube.

Os vencedores destes confrontos se classificam a para a fase semifinal, que está marcada para o dia 20 de novembro, enquanto a final do campeonato acontecerá no dia 4 de dezembro. Os locais da semifinal e da final ainda serão definidos pela Secretaria Municipal de Esportes. Na Copa Apucarana de Futebol Amador já foram realizados 34 jogos e marcados 133 gols.

Primeira fase

Na rodada que fechou a primeira fase do campeonato os resultados foram os seguintes:

Vila Reis 1 x 5 Km 28

Serralheria Canova 2 x 1 Baiano FC

Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu 11 x 1 Fúria FC

United/João Paulo 3 x 2 UTFPR

Brooklyn 6 x 7 Supermercados Viana

Castelo Branco United 4 x 1 Operário Apucaraninha

Serralheria Caldeira 3 x 1 Ferroviário da Vila Regina

Ajax Futebol Clube 3 x 1 Sumatra





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

