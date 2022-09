Copa Apucarana de Futebol Amador é aberta com a marcação de 24 gols

Da Redação

O primeiro gol da Copa Apucarana foi marcado pelo atacante Celso Dantas na vitória da equipe da Serralheria Canova

Com a disputa de oito jogos e a marcação de 24 gols, foi realizada nesse domingo (18/09) no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e no Estádio do José Rico, a primeira rodada da Copa Apucarana de Futebol Amador, categoria livre, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, Secretário Municipal de Esportes, acompanhou algumas partidas nas duas praças esportivas. “Foi um bom início de campeonato, com bons confrontos e muitos gols. A parte disciplinar nos jogos também foi positiva nessa primeira rodada da competição, que conta com todo o incentivo do prefeito Junior da Femac”, comenta o professor Grillo.

O primeiro gol da Copa Apucarana foi marcado pelo atacante Celso Dantas na vitória da equipe da Serralheria Canova por 2 a 0 sobre o Tupã/Jardim Alvorada em partida realizada no Estádio do José Rico. O outro gol do jogo foi feito por Bruno. Também naquele campo aconteceram mais três jogos. O Km 28 venceu o Tancredo Neves por 3 a 1, o Sumatra FC derrotou o Brooklyn por 3 a 1 e o Ferroviário da Vila Regina ganhou do Pinheirão/Barbearia Rapes por 3 a 1.

No campo da UTFPR o destaque na rodada foi o Baiano Futebol Clube que venceu o time da Fúria pelo placar de 7 a 0. Os demais resultados foram: Operário Apucaraninha 0 x 0 Serralheria Caldeira, Supermercado Viana 3 x 0 Ajax e UTFPR 0 x 0 Vila Reis.

No próximo domingo (25/09) ocorrerá a segunda rodada, com os jogos marcados sendo os seguintes: Estádio do José Rico – 8h15, Vila Reis x United/João Paulo; 10h15, Tupã/Jardim Alvorada x Fúria e às 13 horas, Pinheirão/Barberia Rapes x Operário Apucaraninha.

Campo da UTFPR – 8h15, Baiano Futebol Clube x Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu; 10h15, Serralheria Caldeira x Castelo Branco United e às 13 horas, UTFPR x Tancredo Neves.

