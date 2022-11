Copa Apucarana de Futebol Amador define os finalistas

Da Redação

Em partidas realizadas neste domingo (20), no Estádio Municipal Olímpio Barreto, pela fase semifinal, as equipes do Supermercado Viana e do Km 28 venceram os times do Ferroviário da Vila Regina e do Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu, respectivamente, e disputarão o título da Copa Apucarana de Futebol Amador, promovida pela Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura.

A rodada, que fechará a competição, está marcada para o dia 4 de dezembro também no “Olímpio Barreto”. Às 8h15, pela disputa de terceiro e quarto lugares, o Ferroviário da Vila Regina joga contra o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu, enquanto às 10h15, Supermercado Viana e Km 28 decidem o título do campeonato.

No primeiro confronto pela fase semifinal, Supermercado Viana e Ferroviário empataram por um gol no tempo normal. Luan marcou para o Viana e Fabiano Lopes empatou para o Ferroviário da Vila Regina. Com a igualdade no placar, a decisão foi para os pênaltis, com o Supermercado Viana vencendo por 4 a 1.

Em seguida pelo segundo jogo da rodada decisiva, a equipe do Km 28 derrotou o Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu por 1 a 0, com gol de Tiago André na etapa complementar.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, acompanhou a rodada pela fase semifinal. “Com sucesso estamos finalizando mais uma competição que vem sendo promovida pela Secretaria de Esportes e contando com o suporte do prefeito Junior da Femac. Assistimos bons jogos no último domingo, com os times do Supermercado Viana e do Km 28 carimbando o passaporte para a final do campeonato”, disse o professor Grillo.

Até agora na Copa Apucarana de Futebol Amador foram realizados 40 jogos e marcados 150 gols, em competição que foi iniciada no dia 18 de setembro.





