Copa Apucarana de Futebol Amador define 1º classificado; saiba quem é

Da Redação

Durante a vitória que deu a classificação ao Supermercado Viana, os gols foram marcados pelos jogadores Pelé (3), Maicon Rizzo e Bahia

No último domingo (09), a equipe do Supermercado Viana garantiu, de forma antecipada, a classificação para as quartas de final da primeira fase da Copa Apucarana de Futebol Amador. O time conquistou a vantagem ao vencer o Sumatra Futebol Clube por 5 a 0, no campo da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Durante a vitória que deu a classificação ao Supermercado Viana, os gols foram marcados pelos jogadores Pelé (3), Maicon Rizzo e Bahia. A equipe voltará a jogar na competição no dia 23 de outubro, às 8h15, no Estádio do José Rico, contra o Brooklyn.

Também neste domingo (09), no campo da UTFPR, aconteceram mais três partidas. O Ferroviário da Vila Regina derrotou o Operário Apucaraninha por 1 a 0, a Serralheria Canova bateu a Fúria Futebol Clube por 2 a 0 e o Km 28 ganhou da UTFPR por 3 a 1.

No estádio do José Rico, os resultados foram os seguintes: Jardim Ponta Grossa/Santo Mé Beer/Dom Romeu 3 x 0 Tupã/Jardim Alvorada, United/João Paulo 1 x 0 Tancredo Neves e Brooklyn 0 x 0 Ajax Futebol Clube.

Mais uma rodada realizada com a disputa de bons jogos e com o time do Supermercado Viana já conseguindo a sua vaga para a fase seguinte ao conseguir um ótimo resultado no domingo. Na próxima rodada conheceremos outros classificados para as quartas de final. Faltando duas rodadas para o fechamento da primeira fase, a Copa Apucarana tem todo o incentivo do prefeito Junior da Femac - Professor Grillo, Secretário de Esportes de Apucarana - Professor Grillo, Secretário de Esportes de Apucarana

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

