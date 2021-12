Da Redação

Cooperativa dos Catadores de Apucarana entra em recesso

A COCAP, Cooperativa dos Catadores e Separadores de Materiais Recicláveis de Apucarana, informou que as atividades de coleta e administrativas serão interrompidas no dia 24 de dezembro com retorno a normalidade no dia 27 de dezembro.

Na próxima segunda, o lixo reciclável já será recolhido. A COCAP agradece a compressão dos moradores de Apucarana. Confira a agenda da coleta:

SEGUNDA-FEIRA

Das 8h as 12h

JARDIM APUCARANAVILA GARI/ SÃO JOSÉVILA MONTE CASTELOVILA FELIZ/ BIGUAÇUCURTUME APUCARANA / COUNTRY/JARDIM ACLIMAÇÃO/BARRA FUNDA/BAIRRO 28/VILA VERA CRUZ/MORADO DO SOL/JD. VALE DO SOL/CONDOMÍNIO BRISAS

Das 13h as 17h:

VILA NOVA/ JARDIM MALIBUJARDIM TIBAGIRES. ISABEL/ COLÉGIO AGRÍCOLA/PIRAPÓ/PQ. IND. ZONA OESTE/ BAIRRO VENEZA

TERÇA FEIRA

Das 8h as 12h

JARDIM GUANABARA/ SÃO PEDRO BOSQUE ATÉ O CEMITÉRIO CRISTO REI/JARDIM SÃO PEDRO (½)BOSQUE ATÉ NAGIB DAHER/SANTO EXPEDIDO

Das 13H as 17H

VILA SÃO CARLOS/MARTINS/LEBRESVILA CUSTÓDIA/SRA. APARECIDAVILA SÃO FRANCISCO/BRUNAPORTAL DO LAGOVILA FORMOSA/SANTA TEREZAVILA BRASIL/FRANCO/SÃO PAULOVILA JESSÉ BASSOVILA VITÓRIA

QUARTA FEIRA

Das 8h as 12h JARDIM TAROBÁ/ LOTEAMENTO BELVEDERE/ VILA DAS CHÁCARAS /RECANTO ESTORIL /MICHAEL SONI /JARDIM PARAÍSO/ ADRIANO CORREA PQ. INDUSTRIAL /JARDIM CURITIBA /3Oº BIMEC/JARDIM TRABALHISTA/JOÃO GOULART/MARISOL/VALE D'ÁGUA/RAPOSA

Das 13 as 17HVILA REIS/ISABELASESI/VILA OPERÁRIAJD. SABIÁ/SANTIAGO/JD. AVIAÇÃO/ JARDIM SANTOS DUMONT /SUMATRA/ JARDIM COLONIAL/AEROPORTO/ VILA NOVA/ CASTELO BRANCO

QUINTA FEIRA

Das 8 as 12h JD. MORADA DO SOL COLÉGIO PLATÃO JARDIM FLAMINGOS (FAP) JARDIM ESPERANÇA/ RES. MILANI JARDIM INDEPENDÊNCIA/VILA SÃO MIGUEL/ JARDIM BOA VISTAJD LARANJEIRAS/IGUATEMI/JD PAULISTA/JARDIMPAINERA/PALMEIRA/SWAINVILA SÃO JORGE/ JD ESPANHA/VILA SANTA TEREZINHA/ VILA OPERARIA/ INTERLAGOS/SOLAR DA TOSCANA

Das 13h as 17hJARDIM DAS FLORES I/IISANTA HELENA/ JD ESPERANÇACATUAI /JARDIM EUROPA/MENEGAZZO CASARIN/PORTAL DO LAGOCATUAÍ/ PARIGOT DE SOUZA/ELDORADO

SEXTA FEIRA

Das 8h as 12h

JARDIM DIAMANTINA/JARDIM PONTA GROSSA/JARDIM ALVORADA/MARCOS FREIRE/DJALMA MENDES/DOM ROMEU/JARDIM 3 REIS

Das 13h as 17hJ

ARDIM AMÉRICA/VALE VERDE/RESIDENCIAL OURO FINO/MATIAS HOFMANN/CIDADE EDUCAÇÃO/SANCHES DOS SANTOS/SOLO SAGRADO/ARAUCÁRIA/RECANTO MUNDO NOVO

SÁBADO

Das 8h as 12h

VILA APUCARANINHA/CIDADE ALTA/PARQUE BELA VISTA/CHÁCARAS / AFONSO/NÚCLEO FRATERNIDADE/VILA REGINA/VILA DOS AGRICULTORES/GUARACI FREIRE/JOÃO PAULO I/IIPOR DO SOL/JARDIM PRIMAVERA/JARDIM GRAMADOS/ CAPANEMA/JARDIM FRANCA

Das 13h as 17hCAPANEMA POR DO SOL