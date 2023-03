Conversão na Avenida Minas Gerais acaba em acidente; veja

Da Redação

O acidente aconteceu por volta das 10h35

Uma câmera de segurança registrou um acidente que aconteceu na manhã desta quarta-feira (29), em Apucarana, norte do Paraná. Um motociclista, de 36 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido pelos Bombeiros.

A gravação mostra que a colisão aconteceu após uma conversão na Avenida Minas Gerais. O motociclista estava atrás de um veículo dos Correios, ambos seguiam pelo mesmo sentido. Veja: null - Vídeo por: Reprodução

Conforme os Bombeiros, o motociclista sofreu escoriações pelo corpo, ferimentos leves, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O motorista do automóvel não ficou ferido e permaneceu no local.



Outra ocorrência:

Morre homem agredido por dois jovens em Apucarana

Morreu na noite de terça-feira (28), o açougueiro e morador de Apucarana Flávio Aparecido Cipriano, aos 41 anos. Ele foi espancado no final de semana, estava internado no Hospital da Providência, porém, não resistiu aos ferimentos, confirmou a Polícia Civil.

A briga aconteceu na Rua Ouro Branco, no Jardim Aclimação, na madrugada de domingo (26). Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos no dia do crime, mas como a vítima teria sofrido ferimentos leves, eles foram ouvidos e liberados.

Flávio foi socorrido pelos bombeiros, levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado. O rapaz foi para casa, porém, passou mal logo na sequência e procurou o Hospital da Providência. Ele estava internado, mas não resistiu aos ferimentos.

