Convênio viabiliza novo curso técnico gratuito de Cuidador de Idosos em Apucarana

Foi assinado nesta quarta-feira (19), no auditório da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), um convênio para a implantação do Curso Técnico em Cuidado de Idosos, que será ofertado pelo Colégio Cerávolo a partir de 2027.

A nova formação será nível pós-médio, terá 40 vagas gratuitas, com aulas presenciais no período noturno, de segunda a sexta-feira. A proposta é ampliar a oferta de profissionais qualificados para atuar no cuidado da população idosa, diante do crescimento da demanda por esse tipo de atendimento.

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Um dos pontos fundamentais para que o curso possa ser iniciado é a adesão de empresas e entidades que possam receber os estudantes para a realização dos estágios. Dessa forma, a abertura da primeira turma está condicionada à formação de uma rede de parceiros que possibilite aos alunos vivenciar, na prática, os conhecimentos adquiridos durante a formação.

Segundo o diretor do Colégio Cerávolo, professor Diego Favaro, a assinatura do convênio na Acia está relacionada justamente ao papel que a entidade exerce na aproximação entre estudantes e o mercado de trabalho.

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“Temos estagiários do colégio na Acia e ela ajuda a encaminhar nossos alunos para várias empresas, seja do comércio, indústria e serviços. Somos gratos por essa parceria, que vem ajudando a formar profissionais capacitados para o mercado de trabalho”, destacou.

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Envelhecimento da população aumenta demanda

A criação do curso ocorre em um momento de acelerado envelhecimento da população brasileira. Dados do Censo Demográfico 2022, do IBGE, mostram que as pessoas com 60 anos ou mais já representavam 15,8% da população brasileira, contra 10,8% em 2010. O crescimento evidencia uma mudança significativa no perfil etário do país.

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As projeções do IBGE indicam que essa tendência deve continuar nas próximas décadas. Em 2023, os idosos representavam cerca de 15,6% da população brasileira, percentual que poderá chegar a 37,8% em 2070. Isso significa que, no futuro, aproximadamente quatro em cada dez brasileiros poderão ter 60 anos ou mais.

Nesse cenário, a formação de profissionais especializados ganha ainda mais importância, especialmente para atender às necessidades de uma população que está vivendo mais e demandando cuidados específicos.

Para o chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE), Vladimir Barbosa da Silva, a nova formação vem ao encontro de uma necessidade que já pode ser percebida atualmente.

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“O curso técnico pós-médio de Cuidador de Idosos vem de encontro à falta de profissionais capacitados na área. A população está envelhecendo e não temos profissionais para atender essa demanda. Esses profissionais poderão trabalhar e terão um mercado de trabalho”, afirmou Vladimir.

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Educação como um dos pilares da Acia

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Para o presidente da Acia, Elio Pinto, a educação é um dos pilares de atuação da entidade e a parceria com o Colégio Cerávolo faz parte de um trabalho que vem sendo desenvolvido há vários anos.

“Apoiamos e ajudamos nos convênios dos 15 cursos técnicos ofertados pelo Ceravolo. Trabalhamos, através do Conecta, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio e universidades”, frisou Elio.

Atualmente, o Colégio Cerávolo conta com cerca de 1.500 alunos matriculados em cursos de Desenvolvimento de Sistemas, Agronegócio, Farmácia integrado e subsequente, Enfermagem integrado e subsequente, Estética integrado e subsequente, Recursos Humanos, Transações Imobiliárias, Segurança do Trabalho, Vestuário e Administração.

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Além da ACIA, Colégio Cerávolo e Núcleo Regional de Educação, participam da iniciativa o Hospital da Providência, Lar São Vicente e a 16ª Regional de Saúde.

A articulação entre as instituições busca garantir que, além da formação teórica, os estudantes tenham acesso a experiências práticas durante o curso, por meio dos estágios. Por isso, a adesão de empresas e entidades será fundamental para viabilizar a primeira turma.

A expectativa é que, com a formação dessa rede de parceiros, sejam criadas as condições necessárias para o início do curso em 2027, oferecendo 40 vagas gratuitas e contribuindo para a preparação de profissionais diante de uma demanda que tende a crescer nos próximos anos.