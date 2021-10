Da Redação

Convênio garante novos equipamentos para saúde de Apucarana

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) ganhou um reforço de equipamentos utilizados no dia a dia do atendimento a população, em especial o realizado nas Unidades Básicas de Saúde. São 150 balanças para adultos, 30 balanças pediátricas, 30 esfigmomanômetros (aparelhos de medir pressão) e 30 estetoscópios, no valor de R$ 45 mil.

O recebimento dos equipamentos é fruto de um convênio entre a AMS e a Secretaria Municipal de Assistência Social. “Efetuamos a compra com recursos do Bolsa Família, já que o trabalho social realizado com a famílias do Cadastro Único incluiu o atendimento na rede pública municipal de saúde”, explica a secretaria da Assistência Social, Ana Paula Nazarko.

Para o diretor-presidente da AMS, Emídio Bachiega, o relacionamento de cooperação entre as secretaria municipais contribui para uma cidade mais forte e quem ganha é a população.

O prefeito Junior da Femac também destacou o trabalho conjunto das duas áreas da administração municipal. Um convênio da Assistência Social e Saúde que resultou na aquisição destes equipamentos de extrema importância para garantirmos uma saúde cada vez mais de qualidade aos apucaranenses”, afirma Junior da Femac.“Já amanhã esses equipamentos estarão nas nossas Unidades Básicas de Saúde”, informa Bachiega.