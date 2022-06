Conveniência é atingida por pelo menos 10 tiros em Apucarana

Da Redação

A Polícia Civil (PC) deve investigar a situação

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada deste domingo, 26, para atender a uma ocorrência de disparo de arma de fogo na Avenida Aviação, no Jardim Colonial.

De acordo com o boletim policial, populares teriam dito que dois homens em uma motocicleta passaram em frente a uma loja de conveniências, atirando contra o local. O estabelecimento já estava fechado e não havia ninguém no momento dos disparos.

No local, a equipe policial constatou que a fachada da conveniência estava toda perfurada, com aproximadamente 10 sinais de disparos de arma de fogo e 4 estojos deflagrados foram encontrados na via, sendo entregues na delegacia.

