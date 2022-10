Convenção define aumento de 10% para trabalhadores da confecção

Da Redação

O aumento deverá ser aplicado aos pisos salariais e salários acima do piso, retroativos a 01/09/2022, data-base dos profissionais

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Apucarana e Região (Stivar) se reuniram nesta segunda-feira, 17, com representantes do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) para decidir o reajuste da categoria, que ficou definido em 10%. O aumento deverá ser aplicado aos pisos salariais e salários acima do piso, retroativos a 01/09/2022, data-base dos profissionais.

A partir de agora, o salário inicial para auxiliar passa de R$ 1.354,00 para R$ 1.505, durante os primeiros 6 meses de experiência. Para auxiliar, após 180 dias, o salário passou de R$ 1.425,00 para R$ 1.584,00. Para o profissional, o salário passou de R$ 1.631,00 para R$ 1.795,00. Segundo o Stivar, o aumento atinge pelo menos 10 mil empregados no setor de confecções apenas em Apucarana, com carteira assinada.

De acordo com a presidente do Stivar Maria Leonora Batista, mesmo pleiteando um aumento maior, de 12%, o acordo é considerado bom para a categoria. “Já sabíamos que o acordo ficaria em torno dos 10%, principalmente, depois da convenção coletiva de Cianorte, que fechou acordo com esse mesmo índice. Mesmo assim, tivemos um aumento real de 1.17, um índice bom diante da atual inflação”, considerou.

Em uma primeira reunião, realizada na semana passada, o sindicato patronal acenava um reajuste geral de 8,83%. Segundo a presidente do Sivale Elizabete Ardigo, o resultado foi positivo e demonstrou a importância que os colaboradores têm para a indústria. “Foi uma negociação tranquila e chegamos a um acordo já na segunda reunião. Avalio que foi um resultado bom para ambos os lados, já que as empresas precisam dos colaboradores e a cidade precisa das indústrias, que são as maiores geradoras de emprego do município”, disse.

Comércio

Outra categoria que está discutindo reajuste é a dos empregados no comércio de Apucarana e região. O Sindicato dos Empregados no Comércio de Apucarana (Siecap) e o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) ainda alinham os últimos detalhes do índice de reajuste. A data-base da categoria é 1º de julho. O acordo em negociação envolve 1,7 mil estabelecimentos comerciais e cerca de 7 mil empregados do comércio de Apucarana, incluindo as lojas do Shopping CentroNorte, e também toda a base territorial do Sivana, que abrange Califórnia, Cambira, Bom Sucesso, Kaloré, Marilândia do Sul, Marumbi e Novo Itacolomi.

Segundo a presidente do Sivana, Aida Assunção, ainda não há data marcada para a convenção coletiva, mas as negociações estão adiantadas e em breve, serão finalizadas. Diretora do Siecap, Edileia Crepaldi afirma que o encaminhamento é para fechar o reajuste em 12%. O mesmo percentual também deverá ser aplicado para os funcionários dos supermercados.

