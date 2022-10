Convenção autoriza abertura de lojas na terça de carnaval em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O comércio este ano vai atender em horário especial, até as 22 horas, a partir do dia 7 dezembro

Durante convenção coletiva realizada nesta quarta-feira (26), o Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana) definiu o funcionamento do comércio nas principais datas comemorativas de 2023 e o calendário para o final deste ano.

continua após publicidade .

O comércio este ano vai atender em horário especial, até as 22 horas, a partir do dia 7 dezembro, uma quarta-feira. Aos sábados, o horário é até as 18 horas. “Neste sentido, uma das mudanças é sobre o domingo antes do Natal, dia 18 de dezembro, que será compensado no dia 2 de janeiro de 2023. Antes ocorria na segunda de carnaval”, observa Aída Assunção, presidente do Sivana.

- LEIA MAIS: Sivana e Siecap fecham reajuste salarial do comércio e supermercados

continua após publicidade .

Carnaval

Sobre o carnaval, Aída observa que o comércio passará a atender na segunda e na terça-feira de carnaval. A abertura da terça-feira ficou condicionada ao pagamento de hora extra aos colaboradores. Na quarta-feira, o comércio segue com atendimento normal, como já ocorre atualmente.

Siga o TNOnline no Google News