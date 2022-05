Contribuintes de Apucarana e Arapongas ganham R$ 10 mil

Da Redação

Dois contribuintes de Apucarana e um de Arapongas ganharam R$ 10 mil cada um no Nota Paraná. O resultado do sorteio por município foi divulgado pela Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná (Sefa-PR).

Além dos prêmios principais de R$ 1 milhão e R$ 200 mil, o Nota Paraná sorteia mais 40 prêmios de R$ 10 mil. Os dois bilhetes de Apucarana premiados são 2735896 e 15881008. De Arapongas, o número sorteado é 7079416. Na região, um contribuinte de Arapuã (bilhete número 8420887) e outro de Rolândia (bilhete número 6532042) também vão receber a quantia.

Para conferir o resultado, o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná - pelo site ou aplicativo - e conferir se possui bilhetes premiados ou créditos no Paraná Play, na aba Turismo. A coordenação também entra em contato com os ganhadores.

PRÊMIOS PRINCIPAIS

Uma contribuinte de Cascavel, no Oeste do Estado, é a ganhadora do prêmio máximo, de R$ 1 milhão, do Nota Paraná. Ela concorreu com 74 bilhetes gerados de 19 notas fiscais emitidas. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, saiu para Curitiba. O ganhador concorreu com 15 bilhetes de 55 notas fiscais geradas. O sorteio de maio foi realizado nesta terça-feira (10).

Programa do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve ao contribuinte parte do ICMS pago nas compras no comércio varejista e também distribui prêmios mensais aos contribuintes cadastrados. Ainda esta semana os vencedores do sorteio de maio serão notificados pela equipe do Nota Paraná e terão os valores depositados nas contas cadastradas.