Contrabando de cigarros é apreendido em 'caminhão de Nossa Senhora'

O automóvel foi parado por volta das 11 horas

No final da manhã desta segunda-feira (8), a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) realizou a abordagem de um caminhão na PR-444, em Apucarana, Norte do Paraná, e apreendeu cerca de 20 mil pacotes de cigarros. O que chama a atenção na ocorrência, porém, é que o contrabando estava em um "caminhão de Nossa Senhora".

O automóvel foi parado por volta das 11 horas, na altura do quilômetro 44, no Distrito Caixa de São Pedro. Os policiais já realizavam buscas pelo caminhão VW Delivery de cor azul que, possivelmente, estaria carregado com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Após ser abordado pelas autoridades, o condutor do caminhão baú estacionou precariamente o veículo em um trevo que dá acesso ao distrito e fugiu pela mata. Apesar dos esforços, o homem não foi localizado. O caminhão ficou no acostamento, e as autoridades encontraram 400 caixas de cigarros.

"Caminhão de Nossa Senhora"

Os policiais rodoviários aproveitaram a ocorrência e fizeram registros dos cigarros apreendidos. As imagens chamam a atenção, no entanto, devido ao fato que o caminhão possui as portas traseiras do baú com uma grande imagem de Nossa Senhora Aparecida. Veja: null - Vídeo por: tnonline

