Contra o Medianeira, Apucarana Futsal busca zona de classificação

Gaburro e Luan do Apucarana Futsal

Em busca pela classificação às semifinais da Série Prata do Campeonato Paranaense, o Apucarana Futsal recebe o Medianeira no Ginásio Lagoão, nesta quarta-feira (19), às 19h30, abrindo o returno da segunda fase da competição.

O Apucarana se encontra na última colocação do Grupo B, com 3 pontos, porém, caso vença a partida desta quarta, poderá subir para a segunda colocação, somando 6 pontos. O visitante Medianeira também tem 3 pontos, mas segue em terceiro pelo primeiro critério de desempate, que é o confronto direto.

O treinador Márcio Rinaldo terá à disposição os jogadores: Gaburro, Cleison, Kauan, Danilinho, Guilherme, Lorinho, Soldado, Thiago, Luan, Sabará, Lucas Hirose, Érico, Cabo e Rodrigo. Gaúcho desfalca a equipe por lesão.

O outro confronto do grupo será em Coronel Vivida, entre o líder São José dos Pinhais, com 7 pontos, e o vice-líder Coronel Futsal, que soma 4 pontos. Restam três partidas para o fim da segunda fase. Dois times do grupo avançam às semifinais.

