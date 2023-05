Contra o Grêmio Maringá, Apucarana Sports faz primeira partida em casa

Da Redação

Apucarana Sports vem de empate em União da Vitória na rodada passada

Ainda sem vencer na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense, o Apucarana Sports faz a primeira partida em casa neste sábado (13). O adversário será o Grêmio Maringá, às 15h30, no Estádio Olímpio Barreto, pela terceira rodada da competição.

Na estreia da Segundona, o time foi derrotado PSTC por 2 a 0 em Alvorada do Sul e, na rodada passada, arrancou um empate em 1 a 1 contra o AA Iguaçu em União da Vitória.

O técnico Rafael Andrade procurou valorizar o ponto obtido fora de casa no Estádio Municipal Antiocho Pereira no domingo passado (7). “Foi um jogo muito difícil. É um ponto importante que vai fazer uma grande diferença no final da primeira fase”, disse.

Ele afirma que time mostrou uma boa evolução contra AA Iguaçu. “Agora é contar com a força do torcedor para que a gente possa ganhar o primeiro jogo nos nossos domínios. Chegou o momento de a gente vencer. Vamos jogar para frente e buscar a vitória”, afirma.

Ele promete um “clima de guerra”. “Precisamos vencer e correr mais que o adversário para depois dos 90 minutos sair com os três pontos”, disse. Depois de duas partidas fora de casa, o Apucarana Sports jogará duas seguidas em casa. Após o Grêmio Maringá neste sábado, o time encara o Patriotas FC no sábado da semana que vem, dia 20.

Para atrair mais torcedores, o clube anunciou uma promoção de ingressos. Em homenagem ao Dia das Mães no domingo (14), elas não vão pagar ingresso neste sábado (13). Na arquibancada geral, no entanto, o valor definido é de R$ 10, enquanto na coberta de R$ 20. Crianças até 12 anos e acima de 65 anos não pagam.

Dentro de campo, o técnico Rafael Andrade deve manter a base da equipe que jogou em União da Vitória. O jovem atacante João Ryan, que marcou o gol de empate contra o Iguaçu, será desfalque. Ele sentiu uma lesão ainda durante a partida e não conseguiu se recuperar.

A vaga deve ser ocupada por Mateus Paraná, que entrou bem em União da Vitória. Assim, o Apucarana Sports deve entrar em campo com Flaysmar; Romário, Anderson Penna, Marcelo Xavier e Biro; Serginho Paulista, Djair, Nelsinho e Sato; Mateus Paraná e Diego Paulista.