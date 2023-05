Contra o 14º colocado, Apucarana Futsal busca 1ª vitória fora de casa

Jogadores do Apucarana sendo orientados pelo treinador

Após duas partidas seguidas no Ginásio Lagoão, o Apucarana Futsal tenta neste sábado (27) mais uma vez a primeira vitória fora de casa na Série Prata do Campeonato Paranaense. O jogo, válido pela 10ª rodada da competição, acontece a partir das 20h, contra o Guaíra Futsal, no Ginásio Robinson Reis.

A equipe, que chegou a demitir o técnico Márcio Rinaldo em março deste ano alegando que o motivo seria a falta de vitórias fora de Apucarana, conquistou apenas um ponto longe de casa até o momento, em empate por 4 a 4 contra o Palmas, na 7ª rodada.

O jogo deste sábado pode ser uma oportunidade para os Dragões do Norte, já que os mandantes se encontram na 14ª colocação, com apenas sete pontos somados. O Apucarana tem 13 na tabela de classificação e se encontra na 8ª posição.

O treinador do Apucarana Futsal, Beto Silvero, afirma que a vitória se tornou ainda mais necessária após a derrota na última rodada. “Mais que importante ganhar fora, para compensar a derrota contra Terra Rica, vai ser um jogo difícil, como todo jogo fora de casa é, mas mudamos um pouco o time em relação à partida passada. Precisamos muito da vitória para levantar de novo a moral, estamos confiantes em trazer os três pontos para casa”, disse.

De acordo com o treinador paraguaio, o goleiro Léo, expulso na partida contra o Terra Rica, será desfalque e Gabriel Siqueira assume a titularidade. Leozinho foi dispensado por “motivos pessoais” e não joga mais pelo clube. Em contraponto, o Lucas Hirose, que foi emprestado ao Rio Branco de Paranaguá para a disputa do Mundial Sub-20, reforça o time.

Por, Vitor Flores

