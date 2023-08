Contorno Norte de Apucarana recebe melhorias no pavimento

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL), executou remendos em todos os pontos danificados da capa asfáltica do Contorno Norte de Apucarana (PR-170), no Vale do Ivaí, seguidos pelos serviços de sinalização horizontal provisória, com pintura de novas linhas no eixo da pista.

Este trecho, de 11,65 quilômetros de extensão, é uma alternativa ao tráfego de veículos pelo interior da cidade, fazendo uma ligação entre Arapongas e Jandaia do Sul. O contorno também faz uma ligação com outro segmento da PR-170, conhecido como Rodovia do Milho, acesso para Borrazópolis.

As melhorias foram feitas por meio do programa de conservação do pavimento Proconserva, iniciativa do DER/PR que visa garantir a trafegabilidade de rodovias estaduais. Os serviços do programa incluem remendos profundos e superficiais, reperfilagem, microrrevestimento, melhorias no sistema de drenagem e na sinalização horizontal.

O Contorno Norte de Apucarana está contemplado no lote C da Superintendência Regional Norte do DER/PR, que atende 363,84 quilômetros de rodovias da região, um investimento de R$ 38.278.056,92. As atividades do lote iniciaram em abril e seguem até abril do ano que vem, com um novo programa de conservação já sendo trabalhado para garantir a continuidade do atendimento a todos estes trechos.

Foram beneficiados os mais de 137 mil habitantes do município, além do tráfego de longa distância, uma vez que Apucarana integra um corredor logístico entre Ponta Grossa, Maringá e Londrina.



